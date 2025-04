Trump thotë se porositi Netanyahun se “duhet të jetë i arsyeshëm” për çdo mosmarrëveshje me Turqinë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë të ditur se i ka thënë kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, se “duhet të jetë i arsyeshëm” për çdo mosmarrëveshje që ka me Türkiyen, pasi presidenti amerikan gjithashtu lavdëroi marrëdhënien e tij me homologun e tij turk, Recep Tayyip Erdoğan, raporton Anadolu.

“Çdo problem që keni me Türkiyen, mendoj se unë mund ta zgjidh. Dua të them, përderisa jeni të arsyeshëm, duhet të jeni të arsyeshëm. Ne duhet të jemi të arsyeshëm”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale në pritjen e Netanyahut.

“Bibi (Netanyahu), nëse ke një problem me Türkiyen, unë me të vërtetë mendoj se do të jesh në gjendje ta zgjidhësh. Ju e dini, unë kam një marrëdhënie shumë, shumë të mirë me Türkiyen dhe me liderën e tyre dhe mendoj se do të jemi në gjendje ta zgjidhim atë. Kështu që, shpresoj se nuk do të jetë problem. Nuk mendoj se do të jetë problem”, shtoi ai.

Presidenti amerikan tha se ai ka “marrëdhënie të shkëlqyera” me presidentin Erdoğan, të cilin ai e përshkroi si “një djalë të fortë hde ai është shumë i zgjuar dhe ai bëri diçka që askush nuk ishte në gjendje ta bënte”. Ai i referohej komenteve të mëparshme ku tha se beson se “ishte Türkiye” që orkestroi dhjetorin e kaluar rënien e ish-sundimtarit afatgjatë të Sirisë, Bashar al-Assad.

“Unë thashë, urime, ju keni bërë atë që askush nuk ka mundur ta bëjë në 2 mijë vjet. Ju keni marrë përsipër Sirinë me emra të ndryshëm, por e njëjta gjë. Unë thashë, ju e keni marrë përsipër. Ai e ka marrë përsipër përmes surrogatëve”, tha Trump për bisedat e tij të mëparshme me Netanyahun.

Assad, lideri i Sirisë për pothuajse 25 vjet, u arratis në Rusi më 8 dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath që ka qenë në pushtet që nga viti 1963.

Ahmed al-Sharaa, i cili udhëhoqi forcat kundër regjimit për të rrëzuar Assadin, u shpall president për një periudhë kalimtare më 29 janar.