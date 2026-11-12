Trump thotë se SHBA-ja “nuk ka nevojë” për një marrëveshje me Iranin, pretendon kontrollin mbi Ngushticën e Hormuzit

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të enjten tha se Washingtoni nuk ka më nevojë për një marrëveshje me Iranin, duke pretenduar se SHBA-ja ka ndikim të konsiderueshëm mbi Teheranin, përfshirë kontrollin e Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Nuk kemi nevojë për një marrëveshje me Iranin. Ato ditë kanë kaluar prej kohësh”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
Ai pretendoi gjithashtu se Washingtoni ka siguruar asetet financiare të Iranit dhe kontrollin e rrugës ujore me rëndësi strategjike.
“Ne i kemi paratë e tyre, qindra miliarda dollarë, dhe e kemi ngushticën e tyre”, deklaroi ai.
Ngushtica e Hormuzit, një rrugë jetike për transportin global të energjisë, ka qenë prej kohësh pikë përplasjesh mes Iranit dhe SHBA-së, ndërsa tensionet në këtë rrugë ujore kanë pasoja të rëndësishme për tregjet ndërkombëtare të naftës dhe sigurinë rajonale.
Në të njëjtin postim, Trump tha se e ka udhëzuar nënpresidentin JD Vance që t’i kushtojë “vëmendjen e tij të plotë” asaj që ai e përshkroi si “korrupsion dhe krim masiv” në shtetet dhe qytetet e drejtuara nga Demokratët.
Ai veçoi Minesotën, Kaliforninë dhe Illinoisin, duke pretenduar se çdo muaj po vidhen miliarda dollarë.
“Buxheti ynë mund të balancohet shpejt duke korrigjuar këtë veprimtari kriminale në shkallë të gjerë”, shkroi Trump, duke akuzuar udhëheqësit demokratë për korrupsion.