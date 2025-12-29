Trump thotë se sulmi i SHBA-së shkatërroi dokun e supozuar për ngarkimin e drogës në Venezuelë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se një sulm i fundit i SHBA-së goditi një zonë dokësh venezueliane, e supozuar të përdorej për ngarkimin e anijeve me drogë, duke shkaktuar një “eksplozion të madh” dhe duke e bërë vendin të mos funksionojë më, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët para një takimi me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, Trump tha se objekti i synuar ishte një strukturë bregdetare ku narkotikët përgatiteshin për transport detar.
“Ne goditëm të gjitha anijet dhe tani goditëm zonën”, tha ai, duke e quajtur atë një “zonë implementimi” që “nuk ekziston më”.
Trump nuk specifikoi se cila agjenci amerikane kreu sulmin, duke theksuar se nuk dinte kush ishte përgjegjës, por nuk donte ta zbulonte. Ai shtoi se vendndodhja ishte “përgjatë bregut”.
I pyetur nëse ka biseduar së fundmi me presidentin venezuelian, Nicolas Maduro, Trump tha se ka folur me të “mjaft kohët e fundit”, por shtoi se “nuk ka shumë rezultate nga kjo”.
Karakasi nuk ka komentuar as lidhur me telefonatën dhe as për sulmin e supozuar.