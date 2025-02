Trump thotë se Zelenskyy të premten do të vizitojë SHBA-në për të nënshkruar marrëveshjen e mineraleve

Presidenti Donald Trump tha se presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy do të vizitojë Shtëpinë e Bardhë të premten për të finalizuar një marrëveshje kritike për mineralet me SHBA-në, raporton Anadolu.

“Presidenti Zelensky do të vijë të premten. Kjo tani është konfirmuar dhe ne do të nënshkruajmë një marrëveshje, e cila do të jetë një marrëveshje shumë e madhe”, u tha Trump gazetarëve teksa mblodhi kabinetin e tij për herë të parë që kur mori detyrën muajin e kaluar.

Trump falënderoi Sekretarin e Tregtisë Howard Lutnick dhe Sekretarin e Thesarit Scott Bessent për punën e tyre në krijimin e marrëveshjes, e cila sipas tij, do të përfshijë të drejtat për mineralet e rralla të tokës të Ukrainës dhe burimet e tjera natyrore.

“Administrata e mëparshme na vuri në një pozitë shumë të keqe, por ne kemi qenë në gjendje të bëjmë një marrëveshje ku do t’i kthejmë paratë tona, dhe do të marrim shumë para në të ardhmen. Dhe mendoj se kjo është e përshtatshme, sepse ne kemi taksapagues që nuk duhet të paguajnë faturën dhe ata nuk duhet të kenë faturën më shumë se sa po paguajnë evropianët”, tha Trump, duke shtuar:

“Pra, gjithçka është zgjidhur. Ne jemi të lumtur për këtë dhe mendoj se është shumë e rëndësishme, ne do të jemi në gjendje të bëjmë një marrëveshje”.

Në Ukrainë ndodhen rezerva masive të mineraleve kritike dhe të rralla të tokës që mund të arrijnë në triliona dollarë. Ajo mban rreth 5 për qind të totalit të burimeve minerale në botë, sipas një raporti të Forumit Ekonomik Botëror të vitit 2024.

Përveç që ka një nga rezervat më të mëdha të konfirmuara të litiumit, Ukraina ka edhe gaz neoni të klasës gjysmëpërçuese, që është kritik për prodhimin e çipave, beriliumit, uraniumit, zirkonit, apatitit, mineralit të hekurit dhe manganit.