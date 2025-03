Trump: Zelenskyy përpiqet të tërhiqet nga marrëveshja për mineralet e rralla të tokës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump deklaroi se “Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy po përpiqet të tërhiqet nga marrëveshja për mineralet e rralla të tokës. Nëse ai e bën këtë, do të shkaktojë probleme”, transmeton Anadolu.

Presidenti amerikan Trump foli mbi axhendën Rusi-Ukrainë me përfaqësuesit e mediave në avionin e tij gjatë kthimit nga Florida në Washington.

Trump tha se presidenti ukrainas Zelenskyy po përpiqet të tërhiqet nga marrëveshja për mineralet e rralla të tokës dhe se ai nuk ishte i kënaqur me të. “Unë shoh Zelenskyyn duke u përpjekur të tërhiqet nga marrëveshja për mineralet e rralla të tokës. Nëse ai e bën këtë, do të shkaktojë probleme. Probleme të mëdha, shumë të mëdha. Ne bëmë një marrëveshje për këtë dhe tani ai thotë ‘Dua të rinegocioj marrëveshjen’. Ai dëshiron të jetë anëtar i NATO-s. Ai kurrë nuk do të bëhet anëtar i NATO-s. Për këtë arsye nëse dëshiron të rinegociojë marrëveshjen, do të thotë se ky është një problem i madh”.

Trump vuri në dukje se sheh “urrejtje të madhe” midis liderëve të Rusisë dhe Ukrainës, ndërsa shtoi se ata kanë bërë përparim të mirë me të dy këta emra deri më tani.

Duke e cilësuar marrëdhënien e tij me presidentin rus Vladimir Putin si të mirë, Trump tha: “Unë nuk mendoj se ai do të kthehet nga fjala e tij. E njoh prej shumë kohësh. Jam i zhgënjyer për disa gjëra që ai ka thënë për Zelenskyyn në dy ditët e fundit. Ai duhej të bënte një marrëveshje me të, pavarësisht nëse e do apo jo atë. Për këtë arsye nuk isha i kënaqur nga fjalët e tij. Por, sërish mendoj se do të jetë mirë”.

Në pyetjen “A ka një afat që Putini të pranojë një armëpushim?”, Trump tha: “Është një afat i fundit psikologjik. Nëse do të mendoja se po na ‘shpërqendrojnë’ nuk do të isha i lumtur për këtë, por nuk mendoj se ata janë të tillë tani. Mendoj se duan të bëjnë një marrëveshje”.