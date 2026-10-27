Trump: Zgjedhjet presidenciale në Brazil duken të “manipuluara” dhe “të korruptuara”

Presidenti amerikan, Donald Trump, vuri në pikëpyetje paanshmërinë e zgjedhjeve të fundit presidenciale me dy raunde në Brazil, duke u shprehur se ato duken si “të manipuluara” dhe “të korruptuara”, pa paraqitur prova për të mbështetur pretendimet e tij, transmeton Anadolu.
Duke folur me gazetarët teksa po udhëtonte drejt një tubimi elektoral për zgjedhjet e mesmandatit në Korinth të Misisipit, Trump u pyet nëse beson se zgjedhjet në Brazil, të cilat përfunduan me balotazhin të dielën, ishin “të drejta”.
“Epo, mua më duken të tmerrshme. M’u duk se ishin vërtet të tmerrshme”, tha Trump, duke shtuar se nuk kishte mbajtur anë në këtë garë.
“Sinqerisht, dukeshin si një tjetër palë zgjedhjesh të manipuluara”, tha ai.
Deklaratat e tij erdhën pasi Luiz Inacio Lula da Silva siguroi një mandat të katërt jo të njëpasnjëshëm si president i Brazilit, duke mposhtur senatorin Flavio Bolsonaro në balotazhin presidencial të së dielës me 51,79 për qind të votave të vlefshme ose më shumë se 64 milionë vota kundrejt 48,21 për qind të Bolsonaro-s.
Trump argumentoi se zgjedhjet duhet të jenë përtej çdo dyshimi dhe tha se votimi në Brazil i kishte paraqitur një imazh negativ komunitetit ndërkombëtar.
“Zgjedhjet duhet të jenë të padiskutueshme dhe, sipas meje, ato dukeshin shumë keq”, u tha ai gazetarëve.
Presidenti amerikan përsëriti se nuk kishte mbështetur asnjë kandidat dhe as nuk kishte mbajtur një qëndrim në zgjedhje, ndërsa vazhdoi të kritikonte mënyrën se si ishte zhvilluar votimi.
“E ndoqa zgjedhjen. Dukej kaq, kaq e korruptuar, kaq e tmerrshme”, tha Trump.