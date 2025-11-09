Trupat e katër pengjeve ende në Gaza, kërkimet vazhdojnë nën rrënoja

Që nga fillimi i armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA më 10 tetor, grupet palestineze kanë dorëzuar trupat e 24 pengjeve të mbajtura për dy vjet në Rripin e Gazës.
Megjithatë, kërkimi për katër trupat e mbetur po ecën ngadalë, ndërsa Hamasi bashkëpunon me Kryqin e Kuq për t’i gjetur nën rrënoja të shkaktuara nga ofensiva dyvjeçare izraelite.
Katër pengjet e mbetura janë: Meny Godard (73 vjeç), Ran Gvili (24), Dror Or (52) dhe Sudthisak Rinthalak, një punëtor bujqësie nga Tajlanda që punonte në Kibbutz Be’eri që prej vitit 2017.
Sipas Ministrisë së Jashtme të Tajlandës, 46 shtetas tajlandezë janë vrarë gjatë luftës, ndërsa 31 të tjerë u morën peng më 7 tetor 2023, grupi më i madh i të huajve që u kap në atë sulm. Shumica prej tyre janë liruar gjatë dy armëpushimeve të para. /mesazhi