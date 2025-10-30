Trupat izraelite hyjnë në një vendbanim libanez, vrasin një punonjës bashkie

Forcat izraelite kanë hyrë në një qytet në Libanin jugor, duke vrarë një oficer në një ndërtesë komune në një bastisje gjatë natës, sipas mediave lokale, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore e lajmeve NNA raportoi se trupat izraelite përparuan në qytezën Blida në lagjen Marjayoun me automjete ushtarake dhe ATV, duke përparuar gati një kilometër nga kufiri, në “një sulm të rrezikshëm dhe të pashembullt”.
Ushtarët izraelitë sulmuan ndërtesën e komunës Blida pas mesnatës dhe vranë një oficer komunal.
Vendasit në zonë raportuan britma dhe thirrje për ndihmë nga ndërtesa derisa forcat izraelite u tërhoqën.
Forcat e ushtrisë libaneze transferuan trupin e oficerit të ndjerë në spital pas tërheqjes së trupave izraelite, tha agjencia.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite mbi raportin e medias.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 4.000 njerëz dhe ka plagosur gati 17.000 të tjerë gjatë agresionit të saj ndaj Libanit, i cili filloi në tetor 2023 dhe u shndërrua në një ofensivë të plotë në shtator 2024.
Një armëpushim u arrit në nëntor 2024 pas një cikli njëvjeçar sulmesh ndërkufitare midis Hezbollahut dhe Izraelit, i cili është shkelur nga ky i fundit mbi 4.500 herë, sipas të dhënave lokale.
Sipas armëpushimit, ushtria izraelite duhej të tërhiqej nga Libani jugor këtë janar, por u tërhoq vetëm pjesërisht dhe vazhdon të mbajë një prani ushtarake në pesë poste kufitare.