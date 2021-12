Trupat izraelite vrasin një palestinez në Bregun Perëndimor të pushtuar

Ministria palestineze e shëndetësisë thotë se njeriu, i identifikuar si Amir Atef Reyan nga zona Qarawet Bani Hassan, vdiq nga plagët e tij.

Trupat izraelite kanë qëlluar për vdekje një palestinez, i cili dyshohet se po vraponte drejt tyre me thikë në një stacion autobusi në Bregun Perëndimor të pushtuar, tha ushtria izraelite, raporton Aljazeera.

Duke cituar një hetim fillestar, ushtria tha në një deklaratë të premten se burri kishte mbërritur në një udhëkryq pranë vendbanimit hebre Ariel me një makinë, doli dhe “i armatosur me një thikë, vrapoi drejt stacionit të autobusëve ku ndodheshin civilët dhe ushtarët izraelit. ”.

Anëtarët e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze thanë se forcat izraelite penguan personelin e tyre që të arrinin tek i riu për ta trajtuar atë përpara se të transferohej në spital.

Bregu Perëndimor ka parë dhunë sporadike që nga ngecja e bisedimeve të sponsorizuara nga Shtetet e Bashkuara për themelimin e një shteti palestinez përkrah Izraelit në vitin 2014. /mesazhi