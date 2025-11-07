Tubim në Birmingham, kërkohet ndalimi i Izraelit nga futbolli përpara ndeshjes Aston Villa-Maccabi

Mijëra demonstrues u mblodhën jashtë stadiumit Villa Park në Birmingham, duke kërkuar përjashtimin e Izraelit nga futbolli ndërkombëtar, raporton Anadolu.

Demonstruesit shfaqën banderola që shkruanin “Nuk lejohen lojëra lufte” dhe “Jepini sionizmit kartonin e kuq”.

Gjashtë protestues u arrestuan gjatë tubimit, që u mbajt dje përpara ndeshjes midis klubeve Aston Villa dhe Maccabi Tel Aviv në kuadër të UEFA Ligës së Evropës.

Më shumë se 700 oficerë të policisë u vendosën rreth stadiumit për të garantuar sigurinë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI