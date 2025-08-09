Tubime pro-palestineze në Londër pavarësisht kufizimeve ligjore

Në Londër pritet të zhvillohen sot dy aktivitete. Një prej tyre është një nga tubimet kryesore pro-palestineze që mbahet çdo muaj, ndërsa tjetri është protesta e përjavshme në Sheshin e Parlamentit, e mbajtur çdo të shtunë nga mbështetës të grupit tani të ndaluar Palestine Action.
Protestuesit synojnë të dalin me pankarta kundër gjenocidit dhe në mbështetje të Palestine Action. Në raste të mëparshme, policia ka ndërhyrë menjëherë për të ndaluar çdo shfaqje publike mbështetjeje për këtë grup, i cili është i ndaluar sipas ligjeve të anti-terrorizmit në Mbretërinë e Bashkuar. /mesazhi