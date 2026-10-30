Tucker Carlson publikon pamje të sulmit ndaj një amerikani të moshuar nga kolonët izraelitë

Komentatori konservator amerikan Tucker Carlson ka publikuar pamje filmike të papublikuara më parë, të cilat, sipas tij, tregojnë kolonë izraelitë të maskuar duke rrahur me shkopinj një burrë të moshuar amerikan në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Sipas Carlsonit, sulmuesit më pas kanë derdhur benzinë mbi makinën e familjes së tij dhe i kanë vënë flakën.
Gjatë një episodi të emisionit të tij, Carlson tha se burri ishte rrahur aq rëndë sa ishte pranë vdekjes. Ai pretendoi gjithashtu se sulmuesit veprojnë pa u ndëshkuar në territoret e pushtuara palestineze. /mesazhi