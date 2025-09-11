Tunizia: Sulmi ndaj anijes së flotiljes së nisur drejt Gazës ishte i qëllimshëm

Ministria e Brendshme e Tunizisë tha se sulmi që shënjestroi një anije të Flotiljes Globale Sumud të ankoruar të martën në portin Sidi Bou Said pranë kryeqytetit ishte një akt “i qëllimshëm”, transmeton Anadolu.
Ministria konfirmoi se shërbimet e saj po kryejnë “të gjitha hetimet dhe hetimet për të zbuluar të vërtetën e plotë në mënyrë që opinioni publik, jo vetëm në Tunizi, por në mbarë botën, të dijë se kush e planifikoi këtë sulm, kush bashkëpunoi dhe kush e kreu”.
Flotilja Globale Sumud tha të martën se një nga anijet e saj kryesore, “Family”, u godit nga ajo që dyshohet të jetë një dron në brigjet e Tunizisë.