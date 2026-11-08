Turp për ata që sulmojnë imamët pa fakte e dëshmi, të shtyrë nga urrejtja dhe shpirtligësia !

Sulmi ndaj Dr. Bashkim Aliut, imam i shquar për kontributin e tij, meriton qortim të fortë. Është e turpshme të shpërfillësh kontributin e një njeriu dhe ta zëvendësosh debatin me fyerje, përçmim e nxitje të urrejtjes.
Ata që e sulmuan duhet të ndalen e të reflektojnë për përgjegjësinë e fjalëve të tyre. Duke ushqyer armiqësi ndaj imamëve shqiptarë, i sjellin shoqërisë përçarje dhe mosbesim.
Zelli për t’i denigruar, duke mbyllur sytë para kontributit të tyre, dëshmon paragjykim dhe mungesë ndershmërie. Përkatësia fetare nuk mund të përdoret si shkas për sulme, as paragjykimi islamofob të paraqitet si mendim kritik.
Askush nuk është mbi kritikën. Por kritika kërkon fakte, argumente dhe përgjegjësi.
Akuzat pa dëshmi dhe fyerjet nuk bëhen të vërteta sado herë të përsëriten.
Kush nxit urrejtje duhet të mbajë përgjegjësi morale për fjalët e veta.
Turpi u takon atyre që zgjedhin shpifjen, përçarjen dhe përçmimin në vend të një debati të ndershëm!
Hoxhë Sadik Avdiu