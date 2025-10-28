Turqia bën thirrje për ndërprerje të menjëhershme të përleshjeve në El-Fasher të Sudanit

Turqia ka bërë thirrje për ndërprerje të menjëhershme të armiqësive në qytetin El-Fasher dhe zonat përreth tij në Sudan, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë në reagimin e saj gjithashtu kërkoi kalim të sigurt, shpërndarje të papenguar të ndihmës humanitare dhe ndalim të sulmeve ndaj civilëve të pafajshëm.
Nga atje theksuan se Ankaraja ndjek zhvillimet e fundit në Sudan me shqetësim të thellë dhe pajtohet me deklaratat e bëra nga Liga Arabe për këtë çështje.
Ministria turke dënoi mizoritë e kryera kundër civilëve në qytetin El-Fasher, i cili gjatë fundjavës ra nën kontrollin e Forcave Paraushtarake të Mbështetjes së Shpejtë (RSF).
Ministria përsëriti mbështetjen e qartë të Turqisë për unitetin, integritetin territorial dhe sovranitetin e Sudanit, si dhe theksoi rëndësinë e dialogut për të gjetur një zgjidhje paqësore të konfliktit.
Një luftë civile midis ushtrisë sudaneze dhe RSF-së vazhdon që nga prilli i vitit 2023. Mijëra njerëz janë vrarë dhe më shumë se 14 milionë janë zhvendosur për shkak të luftimeve.