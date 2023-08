Turqia dënon ashpër provokimet në Suedi të cilat vendosën në objektiv presidentin Erdoğan

Ministria e Jashtme e Turqisë dënoi ashpër lejimin e provokimeve të mbështetësve të organizatës terroriste PKK në kryeqytetin e Suedisë, Stokholm të cilët vendosën mbrëmë në objektiv presidentin Recep Tayyip Erdoğan, transmeton Anadolu.

“Dënojmë në mënyrën më të rëndë që në një aktivitet të mbajtur në Stokholm një grup i lidhur me PKK-në u lejua edhe njëherë të bëjë propagandë me simbolet e një organizate terroriste dhe të kryejë një akt të shëmtuar kundër presidentit tonë”, thuhet në deklaratën me shkrim nga ministria.

Po ashtu në deklaratë rikujtohen angazhimet që Qeveria e Suedisë ka marrë përsipër në aspektin e parandalimit të organizatës terroriste PKK dhe akteve të degëve të saj.