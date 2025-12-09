Turqia dënon bastisjen izraelite dhe sekuestrimin e selisë së UNRWA-s në Kudsin Lindor

Turqia dënoi sot bastisjen e Izraelit në selinë e agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) në Kudsin Lindor të pushtuar dhe sekuestrimin e godinës, transmeton Anadolu.
“Ne e dënojmë bastisjen e Izraelit ndaj godinës së UNRWA-s që ndodhet në Kudsin Lindor të pushtuar dhe sekuestrimin e objektit”, tha Ministria e Jashtme e Turqisë në një deklaratë.
Ministria theksoi se veprimet e Izraelit që synojnë një ndërtesë të OKB-së me imunitet diplomatik përbëjnë shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare.
Ajo kujtoi se Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, në opinionin këshillimor të datës 22 tetor 2025, nënvizoi qartë detyrimin e Izraelit, si fuqi pushtuese, për të mos penguar aktivitetet e UNRWA-s dhe, përkundrazi, për t’i lehtësuar ato.
Duke theksuar se UNRWA ofron shërbime të domosdoshme për refugjatët palestinezë dhe luan një rol kyç në mbrojtjen e së drejtës së tyre për t’u kthyer, deklarata tha se vazhdimi i operacioneve të agjencisë është thelbësor për përpjekjet për të arritur paqe të qëndrueshme.
“Komuniteti ndërkombëtar duhet të marrë masa dekurajuese kundër praktikave të paligjshme të Izraelit dhe të mbështesë UNRWA-n”, shtoi Ministria.
Forcat izraelite të hënën bastisën selinë e agjencisë në Kudsin Lindor të pushtuar.
– Mandati i UNRWA-s dhe akuzat e Izraelit
E financuar nga kontributet vullnetare të shteteve anëtare të OKB-së, UNRWA ka shërbyer si ofruesi kryesor i ndihmës humanitare për refugjatët palestinezë që nga viti 1950, duke siguruar ushqim, kujdes shëndetësor, arsim dhe strehim.
Agjencia mbështet rreth 6 milionë refugjatë palestinezë.
Gjatë 75 viteve të punës së saj, objektet e UNRWA-s janë goditur në mënyrë të përsëritur nga Izraeli, duke shkatërruar tonelata ushqime dhe ilaçe.
Izraeli nisi një fushatë për të diskredituar UNRWA-n në tetor 2023 paralelisht me sulmet e tij në Rripin e Gazës, duke pretenduar se 14 nga 12 mijë punonjësit e agjencisë në Gaza “morën pjesë në sulmet e 7 tetorit” dhe duke argumentuar se agjencia duhet të mbyllet.
Vendimi i Tel Avivit për të ndërprerë aktivitetet e UNRWA-s në Izrael dhe Kudsin Lindor të pushtuar hyri në fuqi më 1 shkurt.