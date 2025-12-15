Turqia dënon sulmin ndaj bazës së OKB-së në Sudan që vrau 6 paqeruajtës nga Bangladeshi

Turqia dënoi të hënën një sulm me dron ndaj një baze të OKB-së në Sudan që vrau gjashtë paqeruajtës nga Bangladeshi dhe plagosi tetë të tjerë, transmeton Anadolu.
“Kërkojmë mëshirën e Allahut për paqeruajtësit nga Bangladeshi që humbën jetën në këtë sulm të tmerrshëm dhe shërim të shpejtë për të plagosurit”, tha Ministria e Jashtme e Turqisë në një deklaratë.
Ministria theksoi rëndësinë e ruajtjes së unitetit dhe integritetit territorial të Sudanit dhe përsëriti “mbështetjen e fortë për përpjekjet që synojnë gjetjen e një zgjidhjeje paqësore për konfliktet e vazhdueshme në vend.
Sulmi ndodhi ndërsa konflikti midis ushtrisë sudaneze dhe Forcave paraushtarake të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) vazhdon pa ndërprerje. Luftimet që nga prilli i vitit 2023 kanë vrarë mijëra njerëz, kanë zhvendosur miliona dhe kanë çuar në një nga krizat më të këqija humanitare në botë.
Ushtria sudaneze fajësoi RSF-në për sulmin, por nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga grupi rebel.
Paqeruajtësit ishin pjesë e Forcës së Përkohshme të Sigurisë së OKB-së për Abyein (UNISFA), të vendosura në rajonin kufitar të pasur me naftë të kontestuar, të administruar nga Sudani dhe kombi fqinj i Sudanit të Jugut – i cili shpalli pavarësinë në vitin 2011 – të cilët pretendonin aksione dhe ishin përfshirë në konflikt për vite me radhë.
Mandati i misionit të UNISFA-s u rinovua muajin e kaluar.