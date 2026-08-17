Turqia dhe 7 vende dënojnë qëndrimin e Izraelit: Po pengon planin e Trump për paqe në Gaza

Turqia dhe 7 vende të tjera dënuan të dielën refuzimin nga Izraeli të zbatimit të planit të Presidentit të SHBA-ve Donald Trump për t’i dhënë fund konfliktit në Gaza, duke thënë se ky veprim rrezikon përpjekjet për të arritur paqe të qëndrueshme.
Në një deklaratë të përbashkët, ministrat e jashtëm të Turqisë, Egjiptit, Indonezisë, Jordanisë, Pakistanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dënuan refuzimin nga Izraeli, si dhe refuzimin e shtetësisë palestineze.
Ministrat thanë se qëndrimet përbëjnë “një mohim të drejtpërdrejtë” të Planit Gjithëpërfshirës të Trump për t’i dhënë fund konfliktit në Gaza, i cili u miratua nga Rezoluta 2803 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Ata thanë se refuzimi i Izraelit rrezikon zbatimin e planit dhe “minon në thelb përpjekjet kolektive të ndërmarra për të arritur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme”.
“Një refuzim i tillë konfirmon se Izraeli tani mban përgjegjësi për pengimin e përpjekjeve për të sjellë paqe në Gaza dhe në pjesën tjetër të Territorit të Pushtuar Palestinez”, shtuan ata.
Ministrat thanë se udhërrëfyesi, i cili është pranuar nga fraksionet palestineze, ishte rezultat i përpjekjeve të gjera nga ndërmjetësuesit, përfshirë Egjiptin, Katarin, Turqinë dhe SHBA-në, së bashku me Përfaqësuesin e Lartë të Gazës dhe Bordin e Paqes.
Ata e përshkruan atë si një hap kyç drejt çmontimit të armëve, së bashku me tërheqjen e forcave izraelite, vendosjen e Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit, transferimin e autoritetit administrativ te Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës dhe rindërtimin e enklavës.