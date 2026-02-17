Turqia dhe 7 vende të tjera dënojnë vendimin e Izraelit për “tokë shtetërore” në Bregun Perëndimor

Ministrat e Jashtëm të Turqisë, Egjiptit, Jordanisë, Indonezisë, Pakistanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe lëshuan sot deklaratë të përbashkët duke dënuar vendimin e Izraelit për të caktuar zona të mëdha në Bregun Perëndimor të pushtuar si “tokë shtetërore”, duke e përshkruar këtë veprim si përshkallëzim serioz që shkel ligjin ndërkombëtar dhe minon perspektivat për paqe, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate zyrtare të lëshuar nga Ministria e Jashtme Turke, diplomatët më të lartë të tetë vendeve kritikuan miratimin e procedurave nga Izraeli për regjistrimin dhe zgjidhjen e pronësisë së tokës në zona të gjera të Bregut Perëndimor, masa e parë e tillë që nga viti 1967.
Ministrat thanë se ky hap është i paligjshëm dhe paralajmëruan se do të përshpejtojë zgjerimin e vendbanimeve dhe konfiskimin e tokës.
“Ky hap i paligjshëm përbën përshkallëzim të rëndë që synon përshpejtimin e aktivitetit të vendbanimeve të paligjshme, konfiskimin e tokës, forcimin e kontrollit izraelit dhe zbatimin e sovranitetit të paligjshëm izraelit mbi Territorin e Pushtuar Palestinez”, tha deklarata e përbashkët.
Ata argumentuan se vendimi shkel ligjin ndërkombëtar humanitar, përfshirë Konventën e Katërt të Gjenevës si dhe rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, “mbi të cilat Rezoluta 2334”, e cila i bën thirrje Izraelit të ndalojë aktivitetin e vendbanimeve.
Deklarata iu referua një mendimi këshillimor nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND), duke thënë se masa bie ndesh me gjetjet se politikat që ndryshojnë statusin ligjor, historik dhe demografik të territorit të pushtuar janë të paligjshme.
Ministrat paralajmëruan se masa duket se është projektuar për të imponuar “një realitet të ri ligjor dhe administrativ” që kërcënon qëndrueshmërinë e një zgjidhjeje me dy shtete dhe rrezikon të destabilizojë më tej rajonin.
Duke riafirmuar refuzimin e tyre të masave të njëanshme, ministrat i kërkuan komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë “hapa të qartë dhe vendimtarë” për të ndaluar shkeljet dhe për të mbrojtur të drejtat palestineze, duke përfshirë vetëvendosjen dhe krijimin e një shteti të pavarur përgjatë vijave të 4 qershorit 1967 me Kudsin Lindor si kryeqytetin e tij.