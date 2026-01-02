Turqia dhe 7 vende të tjera i kërkojnë Izraelit të heqë kufizimet e ndihmës për Gazën

Turqia dhe shtatë vende të tjera i bënë thirrje sot Izraelit të heqë kufizimet në hyrjen e furnizimeve thelbësore ndërsa situata humanitare në Rripin e Gazës vazhdon të përkeqësohet, duke përmendur motin e ashpër dhe të paqëndrueshëm, përfshirë shirat dhe stuhitë e rrëmbyeshme, si një faktor të madh përkeqësues, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët, ministrat e Jashtëm të Turqisë, Egjiptit, Jordanisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Indonezisë, Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Katarit shprehën shqetësim të thellë për përkeqësimin e vuajtjeve humanitare, duke paralajmëruar se kushtet e pafavorshme të motit kanë përkeqësuar kufizimet ekzistuese të ndihmës dhe mungesat kritike të furnizimeve shpëtimtare.
“Ministrat theksuan se moti i ashpër ka nxjerrë në pah brishtësinë e kushteve ekzistuese humanitare, veçanërisht për pothuajse 1.9 milion njerëz dhe familje të zhvendosura që jetojnë në strehimore të papërshtatshme”, thuhet në deklaratën e ndarë nga Ministria e Jashtme Turke.
Ministrat vlerësuan përpjekjet e agjencive të OKB-së, veçanërisht UNRWA-së si dhe organizatave ndërkombëtare humanitare, për vazhdimin e ofrimit të ndihmës në ato që i përshkruan si kushte jashtëzakonisht të vështira dhe komplekse.
Ata kërkuan nga Izraeli të sigurojë që OKB-ja dhe OJQ-të ndërkombëtare të veprojnë në Gaza dhe Bregun Perëndimor “në një mënyrë të qëndrueshme, të parashikueshme dhe të pakufizuar”, duke përmendur rolin e tyre jetësor në reagimin humanitar, dhe theksuan se “Çdo përpjekje për të penguar aftësinë e tyre për të vepruar është e papranueshme”.
Gjithashtu ata riafirmuan “mbështetjen e tyre të plotë për rezolutën 2803 të OKB-së dhe planin gjithëpërfshirës të presidentit amerikan Donald Trump dhe qëllimin e tyre për të kontribuar në zbatimin e suksesshëm të saj”, me qëllim ruajtjen e armëpushimit, përfundimin e luftës në Gaza, sigurimin e një jete dinjitoze për popullin palestinez dhe avancimin e një rruge të besueshme drejt vetëvendosjes dhe shtetësisë palestineze.
Deklarata thekson nevojën urgjente për të shkallëzuar menjëherë përpjekjet e hershme të rimëkëmbjes, duke përfshirë strehim të qëndrueshëm për të mbrojtur civilët nga kushtet e rënda të dimrit.
Ministrat i kërkuan komunitetit ndërkombëtar të mbajë përgjegjësitë e saj ligjore dhe morale dhe të ushtrojë presion mbi Izraelin për të hequr kufizimet në furnizimet thelbësore ndërsa bënë thirrje për shpërndarjen e menjëhershme dhe të papenguar të ndihmës humanitare përmes OKB-së, rehabilitimin e infrastrukturës dhe spitaleve si dhe hapjen e kalimit të Rafah në përputhje me planin e Trumpit.