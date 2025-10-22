Turqia dhe Katari nënshkruajnë deklaratë të përbashkët, marrëveshje për mbrojtje, tregti dhe bashkëpunim strategjik

Turqia dhe Katari nënshkruan një sërë marrëveshjesh dhe një deklaratë të përbashkët sot si pjesë e Takimit të 11-të të Komitetit të Lartë Strategjik Turqi-Katar, raporton Anadolu.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe Emiri i Katarit Tamim bin Hamad Al-Thani, ishin pjesëmarrës në nënshkrimin e disa marrëveshjeve midis dy vendeve, pasi bashkëkryesuan Takimin e 11-të të Komitetit të Lartë Strategjik në Doha.
Më parë, të dy udhëheqësit u takuan kokë më kokë dhe zhvilluan bisedime ndërdelegacionale në Divanin e Emirit.
“Deklarata e përbashkët mbi Takimin e 11-të të Komitetit të Lartë Strategjik midis Republikës së Turqisë dhe Shtetit të Katarit”, u nënshkrua nga ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan dhe kryeministri dhe ministri i Jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.
“Memorandumi i Mirëkuptimit midis Presidencës së Strategjisë dhe Buxhetit të Republikës së Turqisë dhe Qeverisë së Shtetit të Katarit mbi Bashkëpunimin dhe Ndarjen e Përvojës në Fusha të Ndryshme të Planifikimit Strategjik të Zhvillimit”, u nënshkrua nga ministri i Thesarit dhe Financave i Turqisë Mehmet Simsek, ministri i Tregtisë Omer Bolat dhe Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit Kombëtar të Planifikimit i Katarit, Abdulaziz bin Nasser Al-Khalifa.
“Deklarata e Përbashkët Ministrore midis Ministrisë së Tregtisë së Republikës së Turqisë dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Shtetit të Katarit”, u nënshkrua nga ministri i Tregtisë Omer Bolat dhe ministri i Tregtisë dhe Industrisë i Katarit, Sheikh Faisal bin Thani Al-Thani.
“Memorandumi i Mirëkuptimit mbi Bashkëpunimin në Fushën e Industrisë së Mbrojtjes” u nënshkrua nga presidenti i Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes të Turqisë, Haluk Gorgun dhe zëvendëskryeministri i Katarit dhe ministri i Shtetit për Çështjet e Mbrojtjes, Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al-Thani.
Pas vizitës së tij zyrtare në Katar, presidenti Erdogan dhe delegacioni i tij u nisën për në Oman, ndalesa e fundit e turneut të tij treditor në Gjirin Persik.