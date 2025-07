Turqia dhe Libia nënshkruajnë marrëveshje për minierat, energjinë dhe infrastrukturën

Türkiye dhe Libia nënshkruan të enjten një marrëveshje që përqendrohet në partneritetin në miniera, energji dhe infrastrukturë.

Bordi i Marrëdhënieve Ekonomike me Jashtë i Türkiyes (DEIK), Këshilli i Biznesit Türkiye-Libi, Korporata Kombëtare Minerare e Libisë, Autoriteti i Përgjithshëm për Ekspozita dhe Konferenca i Libisë dhe kompania Emaar Libya Holding nënshkruan një memorandum mirëkuptimi, i cili synon gjithashtu rritjen e vëllimit tregtar dypalësh në këto tre fusha.

Marrëveshja u nënshkrua nga Murtaza Karanfil, kryetar i Këshillit të Biznesit Türkiye-Libi pranë DEIK-ut, dhe Fouad Al-Awwam, drejtor i përgjithshëm i Emaar Libya Holding Company.

Në fjalën e tij, Karanfil theksoi se marrëdhëniet e Türkiyes me Libinë kanë rrënjë në një histori të gjatë.

Duke vënë në dukje se marrëveshja është nënshkruar me Emaar Holding, e cila ka nën ombrellën e saj 30 kompani dhe vepron në shumë fusha, veçanërisht në industri, ai tha se kjo është një kompani që ka bërë shumë investime dhe ka hapur hapësira biznesi, sidomos në pjesët lindore dhe jugore të Libisë.

“Si biznesmenë turq, megjithëse kemi bashkëpunuar me të gjithë Libinë, bashkëpunimi që do të krijojmë me Emaar Holding për të zhvilluar marrëdhënie me pjesën lindore të vendit do të na ofrojë një përparësi të rëndësishme.”

Rritja e vëllimit tregtar

Duke folur për Anadolu, Karanfil tha se eksportet e Türkiyes në Libi kishin rënë në 2,5 miliardë dollarë për shkak të paqëndrueshmërisë në vendin e Afrikës së Veriut pas vitit 2014, dhe se kanë mbetur në këtë nivel për afro dhjetë vitet e fundit, ndërsa vëllimi total tregtar aktualisht është rreth 4 miliardë dollarë.

Ai deklaroi se marrëveshja synon të zhvillojë bashkëpunimin me Libinë lindore, duke shtuar: “Ne duam ta rrisim edhe më tej vëllimin tregtar.”

Duke tërhequr vëmendjen mbi depozitat e pasura minerale të zbuluara në jug të Libisë vitet e fundit, Karanfil u shpreh se “Ne u kërkuam atyre të na sigurojnë hartat e minierave, sidomos të atyre në jug, dhe të na informojnë mbi zonat ku ata dëshirojnë të përqendrojnë investimet dhe bashkëpunimin.”

“Në këmbim, ne synojmë të sjellim sektorin minerar turk në Libinë lindore duke organizuar takime B2B me kompanitë tona, nëse është e nevojshme.”

Më shumë kompani në sektorin e energjisë

Duke theksuar se jugu i Libisë ka rezerva të rëndësishme minerale që tërheqin vëmendjen e shumë vendeve, Karanfil tha: “Sot, janë vetëm gjashtë kompani turke të regjistruara në Grupin Minerar të Libisë.”

“Ne duam ta rrisim këtë numër dhe të punojmë me Libinë, veçanërisht në fushën e energjisë.”

Libia është njëkohësisht porta drejt Afrikës dhe porta e Afrikës drejt botës, shtoi ai.

Al-Awwam gjithashtu deklaroi se Türkiye është një vend shumë i fuqishëm në aspektin ekonomik dhe të energjisë.

“Si Emaar Holding, ne do të nënshkruajmë marrëveshje me Türkiyen në këto sektorë,” theksoi ai.

“Njëkohësisht, përpjekjet tona vazhdojnë për të sjellë tregun turk në Libi, për të krijuar një treg të qëndrueshëm për produktet turke dhe për të lehtësuar shpërndarjen e tyre.”