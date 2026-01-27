Turqia dhe Nigeria nënshkruajnë 9 marrëveshje pas takimit të liderëve në Ankara

Nëntë marrëveshje u nënshkruan të martën midis Turqisë dhe Nigerisë, në prani të Presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan, dhe Presidentit të Nigerisë, Bola Ahmed Tinubu, raporton Anadolu.
Marrëveshjet u nënshkruan pas takimeve kokë më kokë dhe në nivel delegacioni në Kompleksin Presidencial në kryeqytetin Ankara.
Të dyja palët nënshkruan disa marrëveshje dhe memorandume mirëkuptimi që mbulojnë bashkëpunimin në politikën për diasporën, mediat dhe komunikimin, arsimin e lartë, akreditimin hallall, bashkëpunimin ushtarak dhe bashkëpunimin me akademitë diplomatike. Të dyja palët gjithashtu miratuan një deklaratë të përbashkët për krijimin e Komitetit të Përbashkët Ekonomik dhe Tregtar (JETCO).
Marrëveshjet e nënshkruara midis Turqisë dhe Nigerisë përfshijnë:
– Memorandum Mirëkuptimi mbi Bashkëpunimin në Fushën e Politikës për Diasporën midis Presidencës së Turqve Jashtë Vendit dhe Komuniteteve Mike të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Turqisë dhe Komisionit për Nigerianët në Diasporë.
– Memorandum Mirëkuptimi midis Turqisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Nigerisë në Fushën e Medias dhe Komunikimit.
– Memorandum Mirëkuptimi mbi Bashkëpunimin në Fushën e Arsimit të Lartë.
– Memorandum Mirëkuptimi midis Agjencisë së Akreditimit Hallall të Republikës së Turqisë dhe Sistemit Kombëtar të Akreditimit të Nigerisë në Fushën e Infrastrukturës së Cilësisë Hallall.
– Deklaratë e Përbashkët për Krijimin e Komitetit të Përbashkët Ekonomik dhe Tregtar (JETCO).
– Protokoll mbi Bashkëpunimin Ushtarak.
– Marrëveshje për Bashkëpunim në Fushën e Arsimit.
– Memorandum Mirëkuptimi mbi Bashkëpunimin midis Akademisë Diplomatike të Ministrisë së Jashtme të Republikës së Turqisë dhe Akademisë së Punëve të Jashtme të Ministrisë së Jashtme të Republikës Federale të Nigerisë.
– Marrëveshje për Bashkëpunim midis Ministrisë së Familjes dhe Politikave Sociale të Republikës së Turqisë dhe Ministrisë së Çështjeve të Grave të Republikës Federale të Nigerisë.
– Marrëdhëniet diplomatike midis Turqisë dhe Nigerisë
Marrëdhëniet diplomatike midis Turqisë dhe Nigerisë u vendosën më 9 nëntor 1960. Vëllimi tregtar dypalësh arriti 688,4 milionë dollarë në 11 muajt e parë të vitit 2025.
Duke përfshirë tregtinë e energjisë, Nigeria u bë partneri më i madh tregtar i Turqisë në Afrikën nën-Sahariane në 2025.
Më shumë se 50 kompani të zotëruara nga turqit operojnë në Nigeri, me investime totale vlerësuar rreth 400 milionë dollarë. Në vitet e fundit, ka pasur një rritje të ndjeshme të projekteve të ndërmarra nga kontraktorët turq në vendin e Afrikës perëndimore, me vlerën totale të këtyre projekteve që afrohet në 3 miliardë dollarë.
Në përputhje me mbështetjen e Ankarasë për përpjekjet kundër terrorizmit të Abuja-s, bashkëpunimi në fushat e çështjeve ushtarake, sigurisë dhe industrisë së mbrojtjes vazhdon të forcohet në mënyrë të qëndrueshme dhe të fortë.
Midis viteve 1992 dhe 2023, 199 studentë nigerianë diplomuan përmes bursave të Turqisë. Aktualisht, 149 studentë nigerianë po vazhdojnë arsimin e tyre në Turqi nën këtë program.