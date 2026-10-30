Turqia dhe Uzbekistani nënshkruajnë marrëveshje të reja për të rritur vëllimin tregtar në 5 miliardë dollarë

Turqia dhe Uzbekistani nënshkruan marrëveshje të reja tregtare për të zgjeruar bashkëpunimin dypalësh në sektorë të ndryshëm dhe për të synuar arritjen e një vëllimi vjetor tregtar prej 5 miliardë dollarësh në afat të shkurtër, raporton Anadolu.
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, dhe homologu i tij uzbek, Shavkat Mirziyoyev, zhvilluan një takim në Ankara, në kuadër të samitit të 13-të të Organizatës së Shteteve Turkike (OTS).
Dy liderët u përqendruan në tregti, investime, miniera, transport dhe industrinë e mbrojtjes.
Ky dialog vjen në vazhdën e vizitës së Mirziyoyevit në Turqi në janar, me rastin e mbledhjes së Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë, kur u nënshkruan marrëveshje në fushat e shëndetësisë, energjisë, financave dhe kulturës.
Gjatë takimit të fundit në Ankara, dy liderët nënshkruan edhe pesë marrëveshje të tjera në fushat e tregtisë, sigurimeve shoqërore dhe mbështetjes për bizneset, përfshirë një protokoll për zgjerimin e fushëveprimit të marrëveshjes së tregtisë preferenciale mes dy vendeve.
Liderët krijuan gjithashtu Këshillin e Biznesit dhe Investimeve Turqi-Uzbekistan, me synimin për t’u dhënë shtysë projekteve të përbashkëta tregtare dhe për të forcuar lidhjet mes institucioneve publike dhe sektorëve privatë.
Pritet që këto korniza të reja të rrisin vëllimin e tregtisë dypalëshe nga afro 3,1 miliardë dollarë vitin e kaluar në objektivin prej 10 miliardë dollarësh në periudhën afatmesme.
Turqia është partneri i katërt më i madh tregtar i Uzbekistanit. Në periudhën janar-shtator, vëllimi i tregtisë dypalëshe arriti në 2,4 miliardë dollarë, me eksporte prej 1,5 miliard dollarësh dhe importe prej 917,4 milionë dollarësh.
Turqia regjistroi suficit tregtar prej 1 miliard dollarësh me Uzbekistanin në vitet 2024 dhe 2025, në kushtet e rritjes së eksporteve gjatë pesë viteve të fundit.
Eksportet turke drejt Uzbekistanit u rritën nga 1,84 miliard dollarë në vitin 2021 në 1,877 miliard dollarë në vitin 2022, ranë në masë të vogël në 1,872 miliard dollarë në vitin 2023, arritën kulmin në 2,2 miliardë dollarë në vitin 2024 dhe u stabilizuan në 2,1 miliardë dollarë vitin e kaluar.
Në eksportet turke mbizotëruan makineritë dhe pajisjet mekanike, me 572 milionë dollarë, të ndjekura nga makineritë dhe pajisjet elektrike me 194 milionë dollarë dhe plastika me 123 milionë dollarë.
Importet e Turqisë nga Uzbekistani ranë nga 1,8 miliard dollarë në vitin 2021 në 1,6 miliard dollarë në vitin 2022, 1,2 miliard dollarë në vitin 2023, 1,1 miliard dollarë në vitin 2024 dhe 1,03 miliard dollarë vitin e kaluar.
Importet nga Uzbekistani drejt Turqisë përbëheshin kryesisht nga bakri dhe produktet e bakrit, me vlerë 414 milionë dollarë.
Ndërkohë, sektori turk i ndërtimit ka realizuar deri më tani 333 projekte në Uzbekistan, me një vlerë të përgjithshme mbi 9,5 miliardë dollarë. Ky sektor u rendit në vendin e dhjetë në Uzbekistan me projekte në vlerë prej 1,1 miliard dollarësh në vitin 2024, ndërsa në vitin 2025 u ngjit në vendin e gjashtë me 940 milionë dollarë.
Thellimi i marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve u pasqyrua edhe në rritjen e ndjeshme të turizmit. Numri i vizitorëve uzbekë në Turqi u rrit nga një mesatare prej 146.000 në vit gjatë periudhës 2010-2020, në 272.604 në vitin 2021, 419.673 në vitin 2022, 470.644 në vitin 2023, 569.818 në vitin 2024 dhe 649.719 vitin e kaluar, duke shënuar rritje prej 138,3 për qind në pesë vjet.