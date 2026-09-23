Turqia dhe vendet e MIKTA-s dënojnë narrativat e rreme dhe të dëmshme që synojnë punën humanitare

Turqia dhe vendet e tjera anëtare të grupimit MIKTA dënuan narrativat e rreme dhe të dëmshme që synojnë organizatat dhe personelin humanitar, duke paralajmëruar se përmbajtje të tilla mund të nxisin dhunë dhe të pengojnë operacionet humanitare, transmeton Anadolu.
Ministria e Jashtme e Turqisë publikoi një deklaratë të përbashkët të ministrave të Jashtëm të MIKTA-s për mbrojtjen e personelit dhe operacioneve humanitare nga keqinformimi, dezinformimi dhe narrativat e dëmshme, pas takimit të tyre të 30-të, të zhvilluar në kuadër të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Ministrat shprehën shqetësim të thellë për rreziqet që keqinformimi, dezinformimi dhe narrativat e dëmshme paraqesin për personelin dhe operacionet humanitare gjatë konflikteve të armatosura, fatkeqësive dhe emergjencave të tjera komplekse, duke theksuar se përmbajtje të tilla dëmtojnë besimin te ndihma humanitare.
Ata thanë se zhvillimi i shpejtë i komunikimeve digjitale, mediave sociale dhe inteligjencës artificiale ka mundësuar përhapjen e narrativave të dëmshme me shpejtësi dhe përmasa të paprecedenta.
Ministrat dënuan krijimin, koordinimin dhe shpërndarjen e narrativave të rreme dhe të dëmshme që paraqesin në mënyrë të gabuar organizatat dhe personelin humanitar, nxisin dhunë, kërcënime ose diskriminim ndaj tyre apo pengojnë aktivitetet humanitare, duke theksuar se narrativat e tilla mund të shkaktojnë pasoja reale.
Duke theksuar se punonjësit humanitarë shpëtojnë jetë, ministrat bënë thirrje për t’i dhënë fund keqinformimit, dezinformimit dhe narrativave të dëmshme që synojnë punën e tyre. Ata shtuan se vendet anëtare të MIKTA-s do të vazhdojnë të bashkëpunojnë me OKB-në, organizatat humanitare, grupet e shoqërisë civile dhe aktorë të tjerë përkatës për të çuar përpara përpjekjet në këtë drejtim.