Turqia do të ndërtojë 100 shtëpi të parafabrikuara për familjet e prekura nga fatkeqësitë në Liban

Turqia ka njoftuar se është gati të ngrejë 100 njësi banimi të parafabrikuara në qytetin verior libanez të Tripolit për të mbështetur familjet e prekura nga një fatkeqësi e kohëve të fundit, raporton Anadolu.
Më 8 shkurt, të paktën 14 persona humbën jetën dhe tetë të tjerë u shpëtuan pasi një ndërtesë banimi u shemb në Tripoli.
Një takim u mbajt në selinë e guvernatorit me pjesëmarrjen e Ambasadorit të Turqisë në Liban, Murat Lutem, guvernatorit në detyrë të Tripolit dhe Libanit të Veriut, Iman Al-Rafai, kryetarit të Bashkisë së Tripolit, Abdul Hamid Karimeh dhe Wael Zmerly, president i Unionit të Bashkive të Al-Fayhaa-s.
Pas incidentit, Karimeh tha se shumë ndërtesa në qytet përballen me rrezikun e shembjes për shkak të neglizhencës, duke e përshkruar Tripolin kaktikisht si një “zonë fatkeqësie”.
Duke folur për Anadolu, Lutem tha se qeveria libaneze ka punuar pa ndërprerje për të ofruar mbështetjen e nevojshme për lagjet e prekura nga fatkeqësia në Tripoli.
“Ne synojmë të kontribuojmë në këto përpjekje me mbështetjen tonë. Turqia do të vazhdojë të qëndrojë pranë Libanit”, tha ai duke përsëritur se Ankaraja është e gatshme të ofrojë të gjithë ndihmën e nevojshme për të ndihmuar në shërimin e plagëve të shkaktuara nga katastrofa.
Diskutimet u përqendruan në strukturat e dëmtuara pas shembjes së fundit të ndërtesave në Tripoli, evakuimin e ndërtesave me rrezik të lartë dhe ofrimin e shpejtë të mbështetjes logjistike për familjet e prekura.
Ambasadori Lutem tha se Turqia është e gatshme të ngrejë 100 njësi banimi të parafabrikuara për familjet, shtëpitë e të cilave u shkatërruan ose u dëmtuan rëndë, duke shtuar se Ankaraja do të vazhdojë të mbështesë popullin libanez përmes institucioneve të saj humanitare.
Ai tha se ndihma do të përfshijë gjithashtu trajnime për ekipet e mbrojtjes civile dhe të kërkim-shpëtimit, së bashku me mbështetje me pajisje. Autoritetet libaneze thanë se gjatë javës së kaluar, gjithsej 229 familje janë evakuuar nga 21 ndërtesa në rrezik çarjeje ose shembjeje në qytet.
Zyrtarë nga Ministria e Jashtme e Turqisë, Autoriteti i Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD) dhe Gjysmëhëna e Kuqe Turke gjithashtu morën pjesë në takim. Lutem dhe delegacioni i tij u takuan më vonë me ministren e Çështjeve Sociale libaneze Haneen Sayed dhe sekretarin e përgjithshëm të Komisionit të Lartë të Ndihmës, Bassam Nabulsi.
Në një deklaratë të postuar në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, Sayed tha se delegacioni turk zhvilloi bisedime në Bejrut për të adresuar zhvillimet e fundit në Tripoli dhe e përshkroi ofertën për të siguruar 100 shtëpi të parafabrikuara si një kontribut të rëndësishëm për nevojat urgjente për strehim.