Turqia dorëzon në parlament projektligjin për miratimin e marrëveshjes së mbrojtjes me Pakistanin dhe Arabinë Saudite

Një projektligj që kërkon miratimin parlamentar të marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes ndërmjet Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite i është dorëzuar parlamentit turk, transmeton Anadolu
Projektligji, i përbërë nga tre nene dhe i paraqitur me nënshkrimin e kryeparlamentarit, Numan Kurtulmus, kërkon miratimin e Marrëveshjes së Mekës për Mbrojtjen e Përbashkët, të nënshkruar nga të tre vendet në Mekë më 7 gusht të vitit 2026.
Sipas memorandumit shpjegues të projektligjit, marrëveshja synon të forcojë dialogun strategjik dhe bashkëpunimin e bazuar në besimin e ndërsjellë ndërmjet vendeve të rajonit.
Ajo synon gjithashtu të krijojë një kornizë sigurie të bazuar në bashkëpunim dhe parandalim kolektiv në Lindjen e Mesme dhe më gjerë, duke zhvilluar njëkohësisht zgjidhje rajonale për sfidat e sigurisë.
Memorandumi shpjegues thekson se parandalimi i agresionit dhe vendosja e një stabiliteti të qëndrueshëm rajonal do të kishin efekte pozitive socioekonomike në periudhën afatmesme dhe afatgjatë.
Sipas marrëveshjes, të tre vendet zotohen të bashkëpunojnë për të mbrojtur pavarësinë, integritetin territorial dhe sovranitetin e njëri-tjetrit.
Ato zotohen gjithashtu të ofrojnë mbështetje të ndërsjellë për ushtrimin e së drejtës së vetëmbrojtjes, në përputhje me Kartën e OKB-së.
Sipas memorandumit shpjegues, masat e tilla do t’u nënshtrohen detyrimeve kushtetuese të secilit vend, legjislacionit kombëtar dhe vendimeve të autoriteteve kompetente.
Memorandumi shpjegues sqaron se dispozita për mbrojtjen kolektive nuk do të aktivizohet automatikisht.
Përkundrazi, çdo reagim do të varet nga vendimet e marra me marrëveshje të ndërsjellë, pas konsultimeve ndërmjet palëve.
Marrëveshja synon të forcojë parandalimin kolektiv kundër kërcënimeve dhe sulmeve që të tri vendet i vlerësojnë bashkërisht si rrezik për sigurinë e tyre, përfshirë terrorizmin.
Ajo synon gjithashtu të përmirësojë ndërveprueshmërinë, bashkëpunimin dhe koordinimin ndërmjet forcave të armatosura të vendeve pjesëmarrëse, si dhe të thellojë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes.
– Marrëveshja nuk ndikon në detyrimet ndaj NATO-s
Memorandumi shpjegues thekson se marrëveshja ka karakter ekskluzivisht mbrojtës dhe nuk synon asnjë vend.
Sipas dokumentit, kjo kornizë bazohet në përgjegjësinë rajonale, sigurinë përmes bashkëpunimit dhe gjithëpërfshirjen.
Në memorandum thuhet se marrëveshja është e hapur për vendet e rajonit që synojnë të kontribuojnë në paqe, stabilitet dhe siguri, duke respektuar të drejtën ndërkombëtare, integritetin territorial, barazinë sovrane dhe mos ndërhyrjen në punët e brendshme.
Ai thekson se marrëveshja nuk do të anulojë dhe as nuk do të zëvendësojë detyrimet ekzistuese dypalëshe ose shumëpalëshe të Turqisë.
Sipas memorandumit shpjegues, objektivat e marrëveshjes për sigurinë dhe stabilitetin rajonal janë në përputhje me objektivat e NATO-s për sigurinë euroatlantike.
Në dokument thuhet se të drejtat dhe detyrimet e Turqisë brenda NATO-s do të mbeten të pandryshuara.
Pritet që marrëveshja të thellojë marrëdhëniet dypalëshe të Turqisë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë me Pakistanin dhe Arabinë Saudite, duke mbështetur njëkohësisht krijimin e një mekanizmi gjithëpërfshirës të sigurisë rajonale.
Projektligji do të shqyrtohet nga Komisioni për Punët e Jashtme i Parlamentit, i cili është caktuar si komisioni përgjegjës kryesor.
Nëse miratohet nga komisioni, projektligji do të përfshihet në rendin e ditës së Asamblesë së Përgjithshme të Parlamentit.