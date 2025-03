Turqia e gatshme të dërgojë trupa në Ukrainë

Turqia, me ushtrinë e dytë më të madhe në NATO pas SHBA-së, mund të kontribuojë në një mision të mundshëm paqeruajtës në Ukrainë, ka deklaruar një zyrtar i ministrisë turke të mbrojtjes.

“Çështja e kontributit në një mision për vendosjen e stabilitetit dhe paqes rajonale do të konsiderohet dhe do të vlerësohet reciprokisht me të gjitha palët përkatëse”, tha zyrtari.

Bëhet e ditur se fuqitë kryesore ushtarake të Evropës, Britania dhe Franca kanë diskutuar tashmë vendosjen e trupave në një forcë potenciale për të monitoruar një armëpushim në Ukrainë pas një marrëveshjeje të ardhshme paqeje, ndërsa Uashingtoni ka thënë se nuk do të dërgojë trupa.

Ukraina tha se çdo marrëveshje paqeje do të kërkonte një forcë të fuqishme në terren për të ofruar garanci sigurie; Moska ka refuzuar çdo vendosje të forcave anëtare të NATO-s, megjithëse Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha se beson se Rusia mund të pajtohet, shkruan Reuters.

Zyrtari turk, duke kërkuar anonimitetin, tha se diskutimet mbi një vendosje turke mbeten konceptuale, pa vendime konkrete ende të marra.

“Koncepti ende nuk është përcaktuar qartë”, tha ai.

Nëse Turqia do të vendoste trupa, zyrtari theksoi se fillimisht do të duhej të shpallej një armëpushim midis Ukrainës dhe Rusisë dhe dislokimet fillestare duhet të përfshijnë njësi jo luftarake për të monitoruar armëpushimin.

Ndryshe, mediat turke raportuan javën e kaluar se presidenti Recep Tayyip Erdogan kishte diskutuar një vendosje të mundshme me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe ministrin e jashtëm rus Sergey Lavrov gjatë takimeve të veçanta në Ankara muajin e kaluar.