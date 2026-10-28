Turqia e gatshme të nënshkruajë marrëveshje për juridiksionin detar me Egjiptin

Turqia është e gatshme të nënshkruajë marrëveshje me Egjiptin për përcaktimin e kufijve detarë, bazuar në interesat e ndërsjella, njoftoi sot Ministria turke e Mbrojtjes Kombëtare, transmeton Anadolu.
“Ritheksojmë se jemi të gatshëm të nënshkruajmë marrëveshje për përcaktimin e kufijve të zonave të juridiksionit detar me Egjiptin, në përputhje me interesat e ndërsjella”, thuhet në deklaratën e ministrisë.
Sipas saj, marrëveshja e mundshme mund t’i sigurojë Kajros një zonë më të madhe të juridiksionit detar sesa një marrëveshje e mundshme me Greqinë.
“Vlerësohet se nëse Egjipti nënshkruan një marrëveshje të tillë me vendin tonë, ai do të përfitonte më shumë se 15 mijë kilometra katrorë (5.792 milje katrorë) hapësirë shtesë të juridiksionit detar, krahasuar me një marrëveshje të mundshme që mund të lidhte me Greqinë”.
Ministria theksoi se Turqia do të vazhdojë të mbrojë të drejtat dhe interesat e saj legjitime në Mesdheun Lindor, në kuadër të së drejtës ndërkombëtare, duke kontribuar njëkohësisht në paqen, sigurinë dhe stabilitetin rajonal.
Ministria përshëndeti gjithashtu miratimin nga Libia javën e kaluar të memorandumit të mirëkuptimit për përcaktimin e zonave të juridiksionit detar, të nënshkruar me Turqinë në vitin 2019.
“Miratimi më 20 tetor nga Dhoma e Përfaqësuesve e Libisë i Memorandumit të Mirëkuptimit për Përcaktimin e Zonave të Juridiksionit Detar, të nënshkruar mes vendit tonë dhe Libisë në vitin 2019, është një zhvillim i rëndësishëm që mbështet qasjen e vendit tonë, të bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe parimet e barazisë, duke marrë parasysh të drejtat dhe interesat legjitime të shteteve përkatëse bregdetare”, tha zëdhënësi.
– Bashkëpunimi dypalësh në mbrojtje dhe misioni në Kosovë
Zëdhënësi theksoi se ushtria turke vazhdon të kontribuojë në paqen, sigurinë dhe stabilitetin rajonal dhe global përmes bashkëpunimit me vendet mike dhe aleate, aktiviteteve të trajnimit dhe këshillimit si dhe pjesëmarrjes në misione shumëkombëshe.
Ai tha se Takimi i Bashkëpunimit të Forcave Detare Turqi-Shqipëri është planifikuar të mbahet në Turqi më 2–5 nëntor.
“Në kuadër të Planit të Zbatimit të Masave për Ndërtimin e Besimit Turqi-Greqi, komandanti i Forcave Taktike Ajrore Greke dhe delegacioni shoqërues do të vizitojnë komandantin e Forcave Ajrore Luftarake të vendit tonë më 3–5 nëntor”, tha ai.
Ai njoftoi se Turqia mori të martën, gjatë një ceremonie, detyrën e zëvendëskomandantit të Forcës së Kosovës të udhëhequr nga NATO-ja (KFOR), për një mandat njëvjeçar.
“Ashtu si gjatë komandimit të KFOR-it nga vendi ynë, edhe detyrën e zëvendëskomandantit do ta kryejmë me paanshmëri, transparencë dhe profesionalizëm, duke vazhduar të kontribuojmë në sigurinë e Kosovës dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal”, tha ai.
– Stërvitjet dhe ushtrimet ushtarake
Ai tha se aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare të trajnimit dhe stërvitjeve vazhdojnë pa ndërprerje, me qëllim rritjen e efektivitetit dhe aftësisë parandaluese të Forcave të Armatosura Turke në tokë, det, ajër, hapësirë dhe hapësirën kibernetike.
Zëdhënësi bëri të ditur se në Konja po zhvillohet stërvitja kombëtare “Anadolu Phoenix”, e emërtuar në nder të majorit Ibrahim Bolat, pilot i Forcave Ajrore që humbi jetën në krye të detyrës. Stërvitja do të përfundojë më 6 nëntor.
Stërvitja “Crossed Swords”, e cila do të zhvillohet në Estoni në distancë, do të nisë më 2 nëntor. Ai njoftoi gjithashtu se stërvitja “Sea of Friendship-2026” do të mbahet në Aleksandri të Egjiptit më 4–9 nëntor, me pjesëmarrjen e njësive detare dhe personelit turk dhe egjiptian.
Stërvitja do të përfshijë operacione luftarake sipërfaqësore dhe kundër nëndetëseve, operacione të mbrojtjes ajrore dhe trajnime për sulme nënujore. Sipas tij, fregatat turke TCG Gokçeada dhe TCG Yildirim do të nisin më 30 tetor dislokimin drejt Somalisë për të transportuar furnizime nga deti dhe për të kryer ndërrimin e personelit.
Po atë ditë, një avion turk për paralajmërim të hershëm dhe kontroll ajror do të kryejë një fluturim misioni në hapësirën ajrore të NATO-s mbi Rumani, si pjesë e masave të sigurisë. Avionët luftarakë turq do të marrin pjesë gjithashtu në stërvitjen “Nexus Ace” në Mesdhe, së bashku me një avion AWACS të NATO-s.
– Sisteme të reja të mbrojtjes i shtohen inventarit
Zëdhënësi tha se industria vendore turke e mbrojtjes po vazhdon të forcojë aftësitë parandaluese dhe operacionale të Forcave të Armatosura Turke përmes sistemeve të rëndësishme të zhvilluara për operacione tokësore, detare, ajrore dhe kibernetike.
Ai njoftoi se Komanda e Forcave Tokësore përfundoi gjatë javës së kaluar procedurat e inspektimit dhe pranimit për sasi të ndryshme të mjeteve lundruese “Karayel Hull Boats” dhe mjeteve tokësore pa pilot “Kablolu Kamikaze-2”.
Prodhuesi turk i mbrojtjes, Korporata e Industrisë Mekanike dhe Kimike (MKE), dorëzoi gjithashtu sasi të ndryshme të pushkëve snajper MAM-15 për aktorët e industrisë së mbrojtjes. Ai shtoi se MKE do të marrë pjesë në “Euronaval 2026”, një nga ekspozitat kryesore ndërkombëtare në botë për mbrojtjen detare dhe teknologjitë detare, e cila do të mbahet në Paris të Francës më 3–6 nëntor.