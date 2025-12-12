Turqia e shqetësuar për sulmin në Chornomorsk të Ukrainës, paralajmëron për rreziqe të shtuara të sigurisë në Detin e Zi

Turqia ka shprehur shqetësim pasi një anije me flamur të huaj e operuar nga një kompani turke u dëmtua në një sulm në Portin Chornomorsk të Ukrainës, duke theksuar se incidenti edhe një herë theksoi paralajmërimet e mëparshme për përhapjen e luftës në Detin e Zi, transmeton Anadolu.
“Ky incident tregon vlefshmërinë e shqetësimeve tona të regjistruara më parë në lidhje me sigurinë detare dhe lirinë e lundrimit, pasi lufta në rajonin tonë vazhdon të përhapet në të gjithë Detin e Zi”, tha Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë.
Sipas informacionit fillestar, tha ministria turke, anëtarët e ekuipazhit dhe shoferët e kamionëve në bord ishin evakuuar, asnjë shtetas turq nuk u lëndua dhe Konsullata e Përgjithshme në Odesa po monitoron nga afër situatën dhe po ofron ndihmën e nevojshme për qytetarët.
“Me këtë rast, ne edhe një herë theksojmë rëndësinë e përfundimit të menjëhershëm të luftës midis Rusisë dhe Ukrainës”, tha ministria.
Ministria gjithashtu përsëriti nevojën për një rregullore për të pezulluar sulmet që synojnë sigurinë e lundrimit, si dhe infrastrukturën energjetike dhe portuale të palëve, me qëllim për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm në Detin e Zi.
Sipas raporteve në mediat ukrainase, Rusia sot nisi një sulm me raketa balistike dhe dronë kundër rajonit Odesa në Ukrainë, duke shkaktuar shpërthime në vende të shumta dhe duke nxitur aktivitetin e mbrojtjes ajrore.
Shërbimi lokal i lajmeve Dumskaya raportoi se shpërthime u dëgjuan në qytetin portual Chornomorsk dhe në disa rrethe në Odesa, pasi u zbuluan objektiva që vinin nga Deti i Zi.