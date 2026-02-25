Turqia hedh poshtë aludimet se planifikon të pushtojë Iranin nëse ShBA-ja nis sulm

Pretendimet përmbajnë dezinformim, thotë Drejtoria e Komunikimeve, duke theksuar respektin e Türkiyes për integritetin territorial dhe sovranitetin e vendeve fqinje.
Türkiye hodhi poshtë të martën raportimet mediatike që pretendojnë se po përgatitet të pushtojë territorin iranian në rast se ShBA-ja ndërmerr një sulm ndaj Iranit.
“Pretendimet në disa media që aludojnë se ‘Türkiye po planifikon të pushtojë territorin iranian për arsye sigurie në rast të një sulmi amerikan ndaj Iranit’ përmbajnë dezinformim”, thuhet në një deklaratë të Drejtorisë së Komunikimeve, e publikuar në platformën X.
Drejtoria theksoi se Türkiye ka një angazhim të kahershëm për respektimin e integritetit territorial dhe sovranitetit të vendeve fqinje.
Ajo shtoi se Ankaraja ndërmerr vazhdimisht masat e nevojshme për të mbrojtur kufijtë e vendit, pavarësisht tensioneve rajonale.
“Türkiye, e cila mbron në mënyrë të vazhdueshme respektin për integritetin territorial dhe sovranitetin e vendeve fqinje, merr të gjitha masat e nevojshme për të garantuar sigurinë e kufijve të saj 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, si në kohë krizash ashtu edhe në periudha të tjera”, theksohet në deklaratë.
Drejtoria u bëri gjithashtu thirrje qytetarëve të mos u japin besim pretendimeve të paverifikuara dhe të mbështeten te deklaratat zyrtare të institucioneve kompetente.