Turqia hedh poshtë pretendimet izraelite: Netanyahu kërkon të justifikojë sulmet në Siri

Turqia hodhi poshtë pretendimet e zyrës së kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, në lidhje me Sirinë, duke thënë se deklaratat kanë për qëllim të justifikojnë sulmet ajrore “të paligjshme” izraelite që synojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë, transmeton Anadolu.
“Akuzat joserioze të paraqitura nga zyra e kryeministrit izraelit synojnë të legjitimojnë sulmet e paligjshme ajrore të Izraelit që synojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë”, tha në një deklaratë Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë.
Deklarata erdhi pasi zyra e Netanyahut tha se Izraeli dhe Siria kishin rënë dakord të ruanin status quo-në për çështjet e sigurisë, por pretendoi se Siria ishte “në prag të shkeljes së saj duke lejuar trupat turke të vendoseshin në një bazë ajrore pranë Halepit”.
Më herët të martën, avionët luftarakë izraelitë kryen tetë sulme ajrore duke shënjestruar pistën e Aeroportit Ushtarak Abu al-Duhur në provincën veriperëndimore të Sirisë Idlib, duke shkaktuar dëme në infrastrukturën e saj.
Ankaraja tha se akuzat e shprehura rrjedhin nga qëllimi i Netanyahut për të ndjekur “politikat e tij ekspansioniste dhe destabilizuese” në rajon përpara zgjedhjeve në Izrael.
“Ashtu si shumica dërrmuese e komunitetit ndërkombëtar, Turqia mbron për paqe të qëndrueshme në rajonin tonë. E vetmja mënyrë për ta arritur këtë është që Netanyahu të braktisë politikat e tij agresive dhe shtrënguese dhe të respektojë ligjin ndërkombëtar,” thuhet në deklaratë.
Ankaraja ripohoi gjithashtu angazhimin e saj për të punuar me qeverinë siriane për të promovuar paqen, stabilitetin dhe prosperitetin në Siri.
“Turqia do të vazhdojë me vendosmëri të bashkëpunojë me qeverinë siriane mbi baza legjitime për të vendosur paqen, stabilitetin dhe prosperitetin në Siri dhe kurrë nuk do të lejojë destabilizimin e Sirisë”, thuhet në deklaratë.