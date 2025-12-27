Turqia mban ceremoni mortore për delegacionin ushtarak libian që humbi jetën në rrëzimin e avionit në Ankara

Turqia mbajti sot në kryeqytetin Ankara një ceremoni përpara se trupat e anëtarëve të delegacionit ushtarak libian, përfshirë shefin e Shtabit të Përgjithshëm gjeneral Mohammed Ali Al-Haddad, të përcilleshin për në Libi, pasi humbën jetën në një aksident ajror, raporton Anadolu.
Një avion privat që transportonte delegacionin ushtarak libian u rrëzua në Ankara më 23 dhjetor, duke shkaktuar vdekjen e të tetë personave në bord, përfshirë pesë anëtarë të delegacionit dhe tre anëtarë të ekuipazhit.
Ceremonia u zhvillua në Komandën e Bazës Ajrore Murted, ku pjesëmarrësit mbajtën një minutë heshtje, pasuar nga një lexim nga Kurani i Shenjtë dhe lutje për të ndjerët.
Pas leximit të emrave të tyre, trupat e anëtarëve të delegacionit libian u transferuan në një avion dhe u dërguan në Libi.
Në ceremoni morën pjesë ministri turk i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler, shefi i Shtabit të Përgjithshëm, gjeneral Selcuk Bayraktaroglu, komandanti i Forcave Tokësore, gjeneral Metin Tokel, komandanti i Forcave Detare, admiral Ercument Tatlioglu, ambasadori libian në Ankara Mustafa Elgelaib, anëtarë të një delegacioni ushtarak libian dhe familjarë të viktimave.
Ndër të vdekurit ishin shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Libisë, gjeneral Mohammed Ali Al-Haddad, komandanti i Forcave Tokësore të Libisë, gjeneral-leitnant Futuri Gribel, drejtori i Fabrikave Ushtarake Libiane, gjeneral brigade Mahmoud Juma El Giteviy, këshilltari i shefit të shtabit të përgjithshëm, Mohammed Assavi, dhe fotografi Mohammed Omar Ahmed Mahjoub.
Bayraktaroglu më pas u nis për në Libi për të marrë pjesë në një ceremoni ushtarake pas riatdhesimit të trupave.