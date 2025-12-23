Turqia nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Azerbajxhanin për energjinë, tregtinë dhe investimet

Turqia dhe Azerbajxhani nënshkruan të hënën protokollin e 12-të të Komisionit të Përbashkët Ekonomik (JEC), i cili përfshin një plan veprimi prej 110 pikash që mbulon fusha të tilla si energjia, tregtia, investimet dhe turizmi, transmeton Anadolu.
Marrëveshja u nënshkrua nga Zëvendëspresidenti turk, Cevdet Yilmaz dhe kryeministri i Azerbajxhanit, Ali Asadov, në kryeqytetin e Azerbajxhanit, Baku.
Duke kujtuar se Deklarata e Shushës e nënshkruar nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev më 15 qershor 2021 i ngriti zyrtarisht marrëdhëniet në nivelin e një aleance strategjike, Yilmaz tha se bashkëpunimi aktual synon të kontribuojë në prosperitetin e të gjithë botës turke duke forcuar aktivitetet kryesisht nën ombrellën e Organizatës së Shteteve Turke (OTS) në një shkallë rajonale dhe ndërkombëtare.
Me këtë kuptim, Yilmaz tha se takimet e JEC-së ofrojnë një udhërrëfyes për prodhimin e projekteve konkrete dhe lëvizjen me besim drejt qëllimeve të përbashkëta ekonomike, duke siguruar që bashkëpunimi të përkthehet në rezultate të prekshme.
Yilmaz tha se 93 nga 120 pikat në planin e veprimit të nënshkruar në sesionin e 11-të të JEC-së në vitin 2024 janë përfunduar, duke arritur një shkallë suksesi prej 78 për qind. Ai shtoi se kjo ka hapur rrugën për histori të reja suksesi në çdo fushë, nga tregtia dhe investimet te kontraktimi dhe industria, transporti dhe energjia, arsimi dhe bujqësia, përmes takimeve të JEC-së.
– “Investimi i Turqisë në Azerbajxhan ka arritur në 8 miliardë dollarë”
Yilmaz tha se vëllimi tregtar me Azerbajxhanin arriti nivelin e tij më të lartë vitin e kaluar me 8 miliardë dollarë.
“Në këtë kontekst, objektivi ynë prej 15 miliardë dollarësh për vëllimin tregtar është vetëm një qëllim afatmesëm që tregon potencialin tonë. Qëllimi ynë kryesor është të arrijmë kapacitetin për prodhim të përbashkët, investime të përbashkëta dhe zhvillim të projekteve të përbashkëta në vendet e treta. Ndërsa ndjekim këtë qëllim, heqja e pengesave burokratike për komunitetet tona të biznesit dhe përshpejtimi i proceseve doganore dhe logjistike do të jenë përparësia jonë kryesore”, tha ai.
“Duke marrë parasysh investimet e Turqisë të bëra përmes vendeve të treta, investimet e Turqisë në Azerbajxhan kanë arritur në 18 miliardë dollarë, ndërsa investimet e Azerbajxhanit në Turqi kanë arritur në 21 miliardë dollarë, tha Yilmaz.
Ai gjithashtu tha: “Një aspekt tjetër i rëndësishëm i marrëdhënieve tona dypalëshe është Korridori i Mesëm, i referuar si Rruga e Mëndafshit e shekullit të 21-të, i cili ka fituar një rëndësi të paparë jetësore sot, duke i kthyer sytë nga rruga Lindje-Perëndim përmes Detit Kaspik”.
Ai nënvizoi se në këtë mënyrë, do të hidhen gurët e themelit të Rrugës Moderne të Mëndafshit dhe fati i tregtisë që shtrihet nga Muri i Madh i Kinës deri në Evropë do të formësohet nga aleanca e palëkundur e Turqisë dhe Azerbajxhanit.