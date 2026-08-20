Turqia, paralajmërim të ashpër për Izraelin: “Nuk do t’ju lejojmë ta bëni këtë”

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Turqia të mërkurën hodhi poshtë me forcë pretendimet e zyrës së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në lidhje me situatën në Siri, duke akuzuar Izraelin se po përpiqet të justifikojë sulmet ajrore “të paligjshme” që kërcënojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit.
“Akuzat e kota të bëra nga zyra e kryeministrit izraelit synojnë të legjitimojnë sulmet ajrore të paligjshme izraelite që synojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë”, tha Drejtoria Turke e Komunikimeve.
Reagimi i Ankarasë erdhi pasi avionët luftarakë izraelitë kryen tetë sulme ajrore në pistën e aeroportit ushtarak Abu al-Duhur në provincën Idlib, në veriperëndim të Sirisë, të martën. Sulmet shkaktuan dëme të konsiderueshme në infrastrukturën ushtarake.
Zyra e Benjamin Netanyahut tha më parë se Izraeli dhe Siria kishin rënë dakord për një “status quo” për sigurinë.
Megjithatë, zyra izraelite pretendon se Siria ishte “në prag të shkeljes së marrëveshjes” duke lejuar trupat turke të vendosen në një bazë ajrore pranë Alepos.
Izraeli, sipas këtyre akuzave, e ka paralajmëruar vazhdimisht Sirinë se një veprim i tillë do të përbënte një kërcënim për sigurinë e saj, por paralajmërimet, sipas zyrës së Netanyahut, u injoruan.
“Izraeli nuk do të tolerojë kërcënime për sigurinë e tij dhe ne do të mirëprisnim një kthim në status quo”, tha zyra e kryeministrit izraelit.
Megjithatë, Turqia pretendon se akuzat izraelite janë pjesë e politikës së kryeministrit izraelit që synon destabilizimin e rajonit.
Ankaraja thotë se pretendimet izraelite rrjedhin nga qëllimi i Netanyahut për të vazhduar “politikën e tij ekspansioniste dhe destabilizuese” dhe se ai po përpiqet të fitojë pikë politike përpara zgjedhjeve të ardhshme në Izrael.
“Ashtu si shumica dërrmuese e bashkësisë ndërkombëtare, Turqia mbështet paqen e qëndrueshme në rajonin tonë. E vetmja mënyrë për ta arritur këtë është që Netanyahu të braktisë politikën e tij agresive të shtrëngimit dhe të tregojë respekt për të drejtën ndërkombëtare”, tha qeveria turke në një deklaratë.
Në të njëjtën kohë, Turqia përsëriti se do të vazhdojë të bashkëpunojë me qeverinë në Damask, me qëllim vendosjen e paqes dhe stabilitetit në Sirinë e shkatërruar nga lufta.
“Turqia do të vazhdojë me vendosmëri të bashkëpunojë me qeverinë siriane mbi baza legjitime me qëllim vendosjen e paqes dhe stabilitetit, dhe ne kurrë nuk do të lejojmë një destabilizim të ri të Sirisë”, përfundoi deklarata. /tesheshi