Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Turqia përgatit sistemin Patriot për mbrojtjen e hapësirës ajrore mes tensioneve nga...

Turqia përgatit sistemin Patriot për mbrojtjen e hapësirës ajrore mes tensioneve nga lufta me Iranin

Turqia ka njoftuar se po përgatit për përdorim operacional një sistem të mbrojtjes ajrore Patriot në lindje të vendit, në kuadër të masave për të mbrojtur hapësirën e saj ajrore mes tensioneve të shkaktuara nga lufta mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit.

Ministria turke e Mbrojtjes bëri të ditur se Forcat e Armatosura të Turqisë janë në koordinim me NATO-n për të forcuar mbrojtjen ajrore dhe atë kundër raketave.

Sipas deklaratës, sistemi Patriot ndodhet aktualisht në Malatya dhe po përgatitet për të mbështetur mbrojtjen e hapësirës ajrore të vendit. Në këtë qytet ndodhet edhe një stacion radar i paralajmërimit të hershëm i NATO-s, i vendosur në vitin 2012 për zbulimin e raketave balistike.

Autoritetet turke theksuan se po ndërmerren masa të nevojshme për sigurinë e kufijve dhe të qytetarëve për shkak të zhvillimeve të fundit në rajon.

Ndërkohë, sistemet e mbrojtjes ajrore të NATO-s kanë ndërhyrë të hënën për të rrëzuar një raketë të lëshuar nga Irani që po drejtohej drejt Turqisë, duke shënuar rastin e dytë brenda një jave kur raketa iraniane hyjnë në hapësirën ajrore turke. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram