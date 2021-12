Turqia reagoi ndaj vendimit të Asamblesë së Republikës Serbe të BeH

Turqia reagoi ndaj vendimeve në një takim të jashtëzakonshëm të Asamblesë së Republikës Serbe, një nga dy entitetet e Bosnjë-Hercegovinës, më 10 dhjetor.

Në një përgjigje me shkrim ndaj një pyetjeje në lidhje me vendimet, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Tanju Bilgiç tha se Turqia ka qenë gjithmonë në ballë të përpjekjeve për të ruajtur paqen dhe prosperitetin në Ballkan dhe se Turqia, si të gjithë miqtë e Bosnjë-Hercegovinës, ndan shqetësimet rreth vendimet e marra në Asamblenë Kombëtare të Republikës Serbe.

Bilgiç deklaroi se konsiderojnë se vendimet e marra në Kuvendin e Entitetit janë të dëmshme për kornizën kushtetuese dhe ligjore dhe rrjedhimisht për të ardhmen paqësore dhe prosperuese që meritojnë qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës.

“Ky është gjithashtu një test i paqes dhe stabilitetit të Ballkanit dhe të gjithë Evropës. Ne do të vazhdojmë të punojmë me komunitetin ndërkombëtar për të siguruar që Bosnjë-Hercegovina të kthehet në agjendën e saj reale, zhvillimin ekonomik, sa më shpejt të jetë e mundur. Me këtë mirëkuptim, ne u bëjmë thirrje atyre që mbajnë përgjegjësi për dëmtimin e paqes dhe prosperitetit të respektojnë kuadrin kushtetues dhe ligjor dhe të drejtohen në dialog dhe jo në veprime të njëanshme”, deklaroi Bilgiç.

Turqia është e përkushtuar të mbështesë fuqishëm sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës.

Me kërkesë të Milorad Dodik, anëtarit serb të Këshillit të Presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, një seancë e jashtëzakonshme e Asamblesë së Republikës Serbe më 10 dhjetor diskutoi një projektligj për transferimin e kompetencave të institucioneve partnere si Forcat e Armatosura, administrata tatimore dhe institucionet e sistemit gjyqësor të shtetit të Bosnjë-Hercegovinës tek institucionet e entitetit.

“Nëse nuk kapërcejmë situatat e vështira në të cilat ndodhemi, shpërbërja e Bosnjë-Hercegovinës dhe largimi i Republikës Serbe janë të pashmangshme”, ka thënë Dodik në seancë.

Parlamenti, i kryesuar nga kreu serb Dodik, miratoi projektligjet e propozuara. /trt