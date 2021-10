Turqia shëron emigrantët e rrahur nga ushtarët grekë

Sipas informacioneve të siguruara, punonjësit e kantierit njoftuan policinë për situatën, kur ata i panë emigrantët e parregullt të rrahur dhe të rraskapitur në vendin e quajtur Saribayir.

Vlen të përmendet se emigrantët e parregullt, të cilët pohuan se ishin kapur pasi kishin kaluar në Greqi dhe se ushtarët grekë i kishin rrahur me shkop gome dhe i kishin dërguar me forcë në Turqi përmes lumit të Maricës, kishin në trup shenja rrahjeje e tyre dhe se disa prej tyre nuk kishin as rrobat e tyre.

Pasi u mjekuan dhe morën trajtimin e duhur në një spital të Edirnesë emigrantët e parregullt iu dorëzuan Drejtorisë së Menaxhimit të Migracionit. /trt