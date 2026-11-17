Turqia synon të bëhet lider global në fushën e inteligjencës artificiale (IA) të qëndrueshme mjedisore, duke zgjeruar infrastrukturën e saj të energjisë së rinovueshme për të përmbushur kërkesat në rritje për energji elektrike të kësaj teknologjie dhe për ta “përdorur IA-në në mënyrën më miqësore me mjedisin”.
Ministri turk i Industrisë dhe Teknologjisë, Mehmet Fatih Kacir deklaroi për Anadolu se përhapja e gjerë e IA-së kërkon qendra të dhënash dhe superkompjuterë që konsumojnë sasi të mëdha energjie elektrike.
Duke folur në margjinat e Konferencës së 31-të të OKB-së për Ndryshimet Klimatike (COP31) në Antalya, Kacir theksoi se shtetet duhet t’i japin përparësi furnizimit të infrastrukturës së tyre dixhitale me energji të rinovueshme, një burim që përbën 62 për qind të kapacitetit të përgjithshëm të instaluar të prodhimit të energjisë elektrike në Turqi.
“Ne kemi kapacitet prej 43 gigavatësh nga energjia diellore dhe ajo e erës. Deri në vitin 2040 do ta rrisim këtë shifër në 175 gigavatë”, tha Kacir duke shtuar se “Gjithashtu, synojmë të krijojmë kapacitet për ruajtjen e energjisë prej 140 gigavat-orësh”.
Ministria po nis programe përshpejtimi për të mbështetur ndërmarrjet e reja (startups) në fushën e teknologjisë së gjelbër dhe për të nxitur zhvillimin e zgjidhjeve klimatike të krijuara në nivel lokal. “Turqia po përparon dhe po korr sukses në tranzicionin e gjelbër përmes teknologjisë së saj vendase”, u shpreh Kacir.
Ai vuri në dukje se rreth 90 për qind e të gjitha investimeve në IA-së vijnë nga vetëm dy vende, gjë që rrezikon të thellojë më tej pabarazitë globale. “Ne duhet të zhvillojmë nisma të përbashkëta për të ardhmen tonë të përbashkët dhe të sigurojmë që askush të mos mbetet pas”, tha ai.
Ministri turk tha se financimi global i siguruar gjatë Samitit COP31 do të përshpejtojë planet e Turqisë për transformimin dixhital dhe të gjelbër, duke forcuar pozicionin e vendit midis kombeve në zhvillim. “Turqia do të jetë ndër liderët në zhvillimin dhe përdorimin e IA-së në mënyrën më miqësore me mjedisin”, tha Kacir.
“Objektivat tona për transformimin dixhital dhe të gjelbër janë në përputhje me Nismën tonë Kombëtare të Teknologjisë. Të gjitha këto përpjekje do t’i mundësojnë kombit tonë të arrijë qëllimet e programit ‘Shekulli i Turqisë'”, shtoi ai.