Turqia: Të heqim kufizimet ndaj eksporteve ruse për të zgjatur marrëveshjen e grurit

Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov dhe homologu i tij turk Mevlüt Çavuşoğlu kanë mbajtur një konferencë të përbashkët për shtyp në Ankara.

Çavuşoğlu tha se dyshja diskutuan nismën për eksportin e drithërave nëpërmjet Detit të Zi dhe se ai ra dakord me Rusinë për të hequr kufizimet për eksportet ruse të grurit dhe plehrave, në mënyrë që marrëveshja të zgjatet.

Më 18 mars, Rusia pretendoi se e kishte zgjatur marrëveshjen me 60 ditë, gjë që Ukraina e kundërshtoi, duke deklaruar se marrëveshja fillestare kishte specifikuar zgjatjen për të paktën 120 ditë.

Rusia është ankuar vazhdimisht se marrëveshja nuk e ka lejuar atë të eksportojë produkte bujqësore. Ukraina nga ana tjetër ka deklaruar se do të dëshironte të zgjaste marrëveshjen duke përfshirë më shumë porte në të ardhmen. /abcnews

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 7, 2023