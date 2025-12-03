Turqia u bën thirrje vendeve të OKB-së të mbështesin Palestinën, ndërsa Gaza po shkon drejt ‘kolapsit total’

Turqia u kërkoi të martën të gjitha vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara të mbështesin rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme për zgjidhjen paqësore të çështjes palestineze, duke paralajmëruar se sistemi humanitar në Gaza është pranë “kolapsit total” pas dy vitesh lufte.
Përfaqësuesi i përhershëm i Turqisë, Ahmet Yildiz, tha se mbi 70,000 palestinezë janë vrarë, ndërsa bombardimet dhe shkatërrimi i infrastrukturës vazhdojnë. Ai theksoi se lagje të tëra janë rrafshuar dhe se sistemi jetik i Gazës është shembur.
Megjithatë, Yildiz përmendi edhe “shenja inkurajuese”, përfshirë mbështetjen në rritje për një zgjidhje me dy shtete, konferencën e nivelit të lartë të korrikut, njohjen e Palestinës nga 11 vende në shtator, si dhe Deklaratën e New York-ut të miratuar nga Asambleja.
Ai mirëpriti armëpushimin aktual dhe bëri thirrje për zbatim të plotë të rezolutës 2803 të Këshillit të Sigurimit, duke kërkuar hyrje të pakufizuar të ndihmave, fillimin e rindërtimit dhe shmangien e përshkallëzimit në Bregun Perëndimor, Liban, Siri dhe rajon.
Yildiz paralajmëroi se situata në Bregun Perëndimor është “shumë shqetësuese” për shkak të dhunës së kolonëve, zgjerimit të vendbanimeve izraelite dhe shkeljeve në Al-Haram Al-Sharif — faktorë që minojnë çdo perspektivë politike.
Turqia, tha ai, mbetet e gatshme të ndihmojë në zbatimin e armëpushimit dhe në çdo përpjekje të sinqertë drejt një zgjidhjeje gjithëpërfshirëse, të bazuar në kufijtë para vitit 1967 me Jerusalemin Lindor si kryeqytet të shtetit palestinez. /mesazhi