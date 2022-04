U janë shfaqur afte në gojë dhe nuk hani dot? Ky trajtim natyral vepron më shpejt se çdo ilaç

Soda e bukës ka në përmbajtjen e saj përbërës me veti antiinflamatore, antibakteriale dhe antiseptike të cilat parandalojnë zhvillimin e ndonjë infeksioni të mundshëm, rregullojnë nivelin e Pehashit dhe ndihmojnë lëkurën të rigjenerohet sa më parë.

Ndërsa vaji i ullirit nga ana tjetër, njohur si mrekullia mesdhetare, përmban acid oleik, antikosidantë të shumëllojshëm, acide yndyore Omega 3 të cilat hidratojnë lëkurën dhe lehtësojnë shërimin e afteve.

Në një filxhan bashkoni një lugë çaji sodë buke dhe dy lugë çaji vaj ulliri. Përziejini mirë e mirë dhe me ndihmën e një topthi pambuku ose nape të pastër lyeni zonën ku keni afte. Lëreni të veprojë për 5-10 minuta dhe më pas lani gojën me ujë të vakët. Ky veprim duhet përsëritur çdo ditë pas larjes së dhëmbëve. Do të habiteni me rezultatet e menjëhershme.