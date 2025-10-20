“U përdhunova nga një kryeministër i njohur” dhe a ishte ai izraeliti Ehud Barak?

Një fragment i ri në të cilin Virginia Giuffre, gruaja që ra viktimë e Jeffrey Epstein dhe Ghislaine Maxwell para se të kryente vetëvrasje në moshën 41 vjeç, përshkruan përdhunimin e saj brutal nga një “kryeministër shumë i njohur” është botuar nga New York Post përpara publikimit të librit të saj “Vajza e Askujt”.
Në këtë kapitull, Giuffre përshkruan se si iu lut Epstein-it të ndërhynte pasi politikani i paidentifikuar e detyroi të lypte për jetën e saj, por ai u përgjigj ftohtësisht se ishte thjesht pjesë e punës së saj.
“Pasi u trajtova kaq brutalisht dhe më pas pashë reagimin e pandjeshëm të Epstein-it ndaj tmerrit që ndieja, më duhej të pranoja se ai thjesht po më lavdëronte që të më mbante si vartëse të tij. Epstein-it i interesonte vetëm Epstein-i.”
Giuffre shkruan gjithashtu se arsyeja pse ajo nuk e përmend “kryeministrin shumë të njohur” ishte nga frika se ai do të “përpiqej ta dëmtonte” nëse ajo do të publikonte emrin e tij. Megjithatë, siç kujton New York Post, Giuffre më parë kishte përmendur ish-kryeministrin izraelit Ehud Barak, por që ky mohoi çdo përfshirje në rastin e saj.
Përdhunimi i parë
Siç shkruan Giuffre, takimi i saj i parë me “kryeministrin” u zhvillua në ishullin privat të Epstein-it në Ishujt Virgjër të SHBA-së diku në vitin 2002, kur ajo ishte vetëm 18 vjeçe.
Në atë kohë, shkruan ajo, asaj iu urdhërua ta shoqëronte atë në një taksi, por burri e bëri të qartë pasi mbetën vetëm se ai “dëshironte dhunë”.
“Ai më mbyti vazhdimisht derisa humba ndjenjat dhe më pëlqeu të më shihte të kisha frikë për jetën time. Gjëja e tmerrshme është se kryeministri qeshi kur më lëndoi dhe u ngacmua më shumë kur iu luta të ndalonte. Dola duke rrjedhur gjak…. Për ditë të tëra, më dhembte të merrja frymë dhe të gëlltisja”, shkruan ajo, duke shtuar, “ai më përdhunoi më brutalisht se kushdo më parë”.
Ajo kujton se vrapoi te Epstein dhe iu lut të mos e kthente te kryeministri: “U gjunjëzova dhe e luta. Nuk e di nëse Epstein kishte frikë nga burri apo nëse i detyrohej një nder, por ai nuk bëri premtime, duke thënë ftohtësisht për brutalitetin e politikanit: ‘Kjo ndodh ndonjëherë’”.
Përdhunimi i dytë
Pak kohë më vonë, shkruan Giuffre, Epstein e ktheu atë te politikani për një takim të dytë, i cili u zhvillua në një kabinë në Lolita Express.
Edhe pse përvoja ishte shumë më pak e dhunshme, Giuffre kujton se e kaloi gjithë kohën me frikë se “kryeministri” do ta godiste papritur ose do ta mbyste.
Siç shkruan ajo në libër, ishte indiferenca e Epstein-it ndaj frikës dhe lëndimeve të saj nga “kryeministri” që e bënë atë, në moshën 18 vjeç, të përballej me të vërtetën.
“Nuk e dija atëherë, por takimi im i dytë me kryeministrin ishte fillimi i fundit për mua”, shkruan Giuffre në atë që mund të konsiderohet një referencë drithëruese për fundin e saj, duke shtuar se ajo nuk do të mbijetonte një jetë shfrytëzimi seksual dhe ose do të vriste veten ose do të vdiste në duart e njërit prej miqve të Epstein-it.
Kërkesa që solli fundin
Pika e kthesës përfundimtare erdhi atë verë, kur Epstein dhe Ghislaine Maxwell iu lutën asaj të lindte fëmijën e tyre – një propozim që erdhi me vila, pasuri dhe dado 24-orëshe, por që do të kërkonte që ajo të hiqte dorë nga të gjitha të drejtat ligjore.
Adoleshentja e atëhershme Giuffre shkruan se ajo menjëherë u shqetësua se ata po planifikonin ta përdornin foshnjën si një viktimë të ardhshme trafikimi dhe filluan të komplotonin arratisjen e saj.
Ajo shpejt i shpëtoi ndikimit të çiftit, por përvojat e saj e përndoqën për gjithë jetën – veçanërisht “vështrimi lakmitar dhe mizor i kryeministrit ndërsa më shikonte duke u lutur për jetën time”. /tesheshi