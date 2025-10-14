U raportua i zhdukur, gjendet i vdekur i mituri në Prizren, dyshohet se u aksidentua me motoçikletë

Një 17-vjeçar nga lagjja Arbane e Prizrenit është gjetur i vdekur pasditen e së martës në rrugën Landovicë-Gjonaj, pas një aksidenti me motoçikletë.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi ka bërë të ditur se viktima nuk ishte kthyer në shtëpi që nga mbrëmja e së hënës dhe ishte raportuar i zhdukur të martën.
Sipas tij, hetimet fillestare tregojnë se viktima, duke drejtuar një motoçikletë, nuk i ka përshtatur kushtet e rrugës, ka humbur kontrollin, ka dalë nga rruga dhe është përplasur në murin mbrojtës të një shtëpie në ndërtim duke pësuar lëndime të rënda që kanë rezultuar me vdekje në vend.
Ai po ashtu ka njoftuar se Policia në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Prizren po vazhdon hetimet për të zbardhur rrethanat e sakta të këtij rasti tragjik.
“Sot më datë 14 tetor 2025, rreth orës 16:00, policia është njoftuar se në rrugën Landovicë–Gjonaj, disa qytetarë që po punonin në ara kanë vërejtur një person të shtrirë nën rrugë, rreth 7–8 metra larg saj, pranë një muri ku po ndërtohej një shtëpi. Sipas raportimeve fillestare të qytetarëve, personi nuk shfaqte shenja jete. Menjëherë pas marrjes së informatës, njësitet përkatëse të Policisë së Kosovës kanë dalë në vendngjarje dhe kanë filluar hetimet fillestare. Nga veprimet hetimore është konstatuar se viktima është i mituri V.N. (i lindur më 15.08.2008), nga lagjja Arbane e Prizrenit, i cili që nga mbrëmë nuk ishte kthyer në shtëpi dhe nuk ishte lajmëruar në telefon, ndërsa sot është raportuar si i zhdukur. Bazuar në të dhënat fillestare dyshohet se viktima, derisa ishte duke drejtuar një motoçikletë, nuk i është përshtatur kushteve dhe rrethanave të rrugës, ka humbur kontrollin, ka dalë nga rruga dhe është përplasur në murin mbrojtës të një shtëpie në ndërtim, me ç’rast ka pësuar lëndime të rënda trupore që kanë rezultuar me vdekje në vendin e ngjarjes. Policia në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Prizren, po vazhdon hetimet për të sqaruar në detaje të gjitha rrethanat e këtij rasti”, ka thënë Bytyqi.