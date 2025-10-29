U trajnua për planifikim e drejtim të operacioneve të inxhinierisë ushtarake, oficeri i FSK-së diplomon në SHBA

Forca e Sigurisë së Kosovës, ka njoftuar se një oficer, Toger Florent Korrani ka diplomuar në trajnimin bazik për Inxhinieri Ushtarake, në Fort Leonard Wood, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Njoftimi:
Oficeri i FSK-së diplomon në ShBA
Toger Florent Korrani ka diplomuar në trajnimin bazik për Inxhinieri Ushtarake, në Fort Leonard Wood, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Trajnimi ka për fokus përgatitjen e liderëve të rinjë për planifikim, udhëheqje dhe drejtim të operacioneve të inxhinierisë ushtarake.
Togeri Korrani është shpërblyer me certifikatë për arritje akademike të dalluar (Honor Graduate) e cila ju ndahet ushtarakëve që arrijnë rezultate të larta në akademi gjatë trajnimit.