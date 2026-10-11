U zhvendos në Danimarkë për një jetë më të mirë: “Gjashtë vjet për të kuptuar një gjë të rëndësishme”

Përvoja që mund t’i shërbejnë çdokujt, edhe ne shqiptarëve me prirje për ikje
Shumë njerëz ëndërrojnë një punë që lë kohë të mjaftueshme për familjen, udhëtimet dhe jetën private.
Amerikania Brooke Black u zhvendos me familjen e saj në Danimarkë në vitin 2020, duke pritur pikërisht një ndryshim të tillë. Megjithatë, iu deshën gjashtë vjet për të kuptuar se ndryshimi i vendeve në vetvete nuk do të thotë ndryshim i zakoneve të punës.
Black ndërtoi një karrierë në industrinë e muzikës në New York dhe Los Angeles, ku ishte në dispozicion të klientëve pothuajse 24 orë në ditë. Ajo punonte më shumë se 40 orë në javë dhe puna shpesh kishte përparësi ndaj kohës së lirë. Tani ajo punon në strategji komunikimi për startup-e dhe kompani të mëdha argëtimi dhe teknologjie, por edhe pas zhvendosjes, ajo vazhdoi të ndiente nevojën për të vërtetuar vazhdimisht vlerën e saj.
Zakonet amerikane nuk përshtateshin me kulturën daneze të punës
Në Danimarkë, ajo shpejt vuri re një qëndrim të ndryshëm ndaj punës. Kolegët drekonin së bashku çdo ditë në orën 11:30 të mëngjesit, dhe dita e punës ishte e organizuar në mënyrë që punonjësit të kishin më shumë kohë për detyrime private. Orari fleksibël i punës, mundësia që prindërit të merrnin fëmijët e tyre gjatë ditës dhe shoqërimi të premteve ishin pjesë e kulturës me të cilën ajo donte të përshtatej.
Në Danimarkë, java standarde e punës në shumë sektorë është 37 orë, ndërsa punonjësit kanë të drejtë për pesë javë pushim vjetor. Shumë punëtorë kanë kushte më të favorshme, varësisht nga kontratat dhe marrëveshjet e tyre kolektive.
Megjithatë, Black nuk dinte menjëherë se si t’i shfrytëzonte këto përfitime.
E mësuar të punonte edhe gjatë pushimeve të drekës, ajo fillimisht grumbulloi ditë pushimi sepse kishte frikë se mungesa në punë mund të jepte përshtypjen se nuk ishte mjaftueshëm ambicioze. Më vonë, ajo u përpoq të përdorte ditët e saj të lira në fund të vitit, kur ngarkesa e punës rritej pas pushimeve verore.
Ajo që ishte veçanërisht e vështirë për të ishte se ajo vazhdoi të punonte gjatë pushimeve verore, e bindur se do të tregonte përkushtim shtesë. Megjithatë, shumë nga njerëzit me të cilët duhej të punonte ishin me pushime, kështu që ajo nuk mundi t’i përfundonte detyrat e planifikuara. Në vend të një ndjenje arritjeje, ajo ndihej e frustruar nga vlerësimi i saj se nuk ishte mjaftueshëm produktive.
Vetëm disa vite më vonë ajo filloi t’i përdorte pushimet ndryshe
Rreth tre vjet më parë, ajo filloi të merrte pushime gjatë verës, por ende e gjeti axhendën e saj të mbushur me punë shtesë. Përveç punës së saj kryesore, ajo mori pjesë në festivale muzikore, punëtori dhe angazhime në fjalime publike, që do të thoshte se kishte vetëm një javë pushime me familjen e saj.
Burri i saj, i cili është danez, i kujtoi asaj se shumë familje në Danimarkë kalojnë tre ose katër javë pushime së bashku, pa ndërprerje për shkak të angazhimeve të punës.
Black gjithashtu luftoi me konceptin e hygge, një term danez që përshkruan shijimin e momenteve të thjeshta dhe komode dhe krijimin e një ndjenje ngrohtësie dhe relaksi. Edhe pse bleu qirinj, përgatiti materiale për thurje dhe mblodhi libra që donte të lexonte, ajo e pati të vështirë të qetësonte mendjen dhe të shkëputej nga përgjegjësitë e saj.
Ndryshimi erdhi gjatë një jave të kaluar në shtëpinë verore të vjehrrës së saj. Ajo e kalonte kohën në natyrë, duke lexuar, duke ecur dhe duke ngrënë në diell. Aktivitetet që më parë i dukeshin të mërzitshme i sollën një ndjenjë pushimi, më shumë energjie dhe kreativiteti të ri.
Pushimet nuk duhet të jenë domosdoshmërisht një shpërblim për punën e bërë
Black pranon se ende nuk e ka gjetur ekuilibrin perfekt midis punës dhe jetës. Megjithatë, përvoja e të jetuarit në Danimarkë e ndihmoi të kuptonte se pushimet nuk duhet të jenë diçka që duhet të fitohet me punë shtesë.
Historia e saj tregon se zakonet dhe besimet e punës që mbajmë me vete nuk zhduken automatikisht me një ndryshim mjedisi. Edhe kur ka kushte më të mira për ekuilibrin midis punës dhe jetës, duhet kohë që një person të fillojë t’i përdorë ato pa u ndjerë fajtor.
Pasi i shihte shpesh pushimet si kohë të humbur, Black tani po mëson se një pushim nuk duhet të ulë ambicien. Përkundrazi, koha e kaluar me familjen, në natyrë dhe pa planifikim të vazhdueshëm mund ta ndihmojë një person të kthehet në punë më i pushuar dhe më kreativ.
Ajo ndau përvojën e saj në një artikull për CNBC. /tesheshi