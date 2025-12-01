Uber lanson robotë shpërndarjeje në Britani në dy qytete dhe zotohet të dorëzojë ushqimin në më pak se 30 minuta

Uber Eats do të nisë dërgesat me robotë autonomë në Britani brenda javëve të ardhshme, duke filluar në Sheffield dhe Leeds.
Kompania ka bashkëpunuar me Starship Technologies, e cila ka kryer mbi 9 milionë dërgesa në shtatë vende.
Robotët do të funksionojnë me “autonomi nivel 4”, që do të thotë se mund të lëvizin pa mbikëqyrje të vazhdueshme njerëzore.
Sipas Starship, dërgesat do të kryhen në më pak se 30 minuta dhe deri në një distancë dy milje (rreth 3.2 km).
Faza e parë do të përfshijë rreth 10 robotë të markuar me logon e Uber Eats.
Kompania thotë se kjo teknologji do të bëjë dërgesat më efikase dhe më të përballueshme.
Robotët pritet të nisin zyrtarisht punën në dhjetor 2025.