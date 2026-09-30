Udhëheqësi francez dhe ai spanjoll mirëpresin synimin e kryeministrit britanik për t’u rikthyer në BE

Kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez dhe presidenti francez, Emmanuel Macron, ka mirëpritur synimin e kryeministrit britanik, Andy Burnham, për t’u ribashkuar me BE-në, transmeton Anadolu.
“Mirë se ktheheni. Nëse britanikët duan të kthehen… mendoj se ky është një lajm shumë i mirë, si për vendin e tij, ashtu edhe për evropianët”, tha Macron në një konferencë të përbashkët për media me Sanchezin në Madrid.
Duke theksuar se do të ishte “një vendim i mirë”, Macron tha se Burnham kishte të drejtë të “kishte atë guxim”.
“Në çdo rast, ne do të jemi këtu për të bërë përpjekje që gjërat të funksionojnë”, shtoi ai.
Macron komentoi gjithashtu fluksin e madh të migrantëve drejt Ceutës, territor spanjoll në Afrikën e Veriut, në fund të korrikut.
Ai tha se Spanja nuk po organizonte kalimin e tyre, por ishte “viktimë e një sulmi”, duke shtuar se situata kërkonte solidaritet nga partnerët evropianë.
“Jam i befasuar që shumë evropianë nuk e treguan këtë solidaritet, edhe pse kishin përfituar prej tij kur ishin përballur me të njëjtat ngjarje”, tha Macron.
Ai theksoi gjithashtu nevojën për forcimin e koordinimit dhe bashkëpunimit në çështjet e sigurisë.
“Duhet të vazhdojmë të përmirësojmë koordinimin tonë mes vendeve evropiane dhe brenda BE-së, veçanërisht në kuadër të zonës Shengen, në mënyrë që të mund të përmirësohemi kolektivisht”, tha Macron.
Nga ana e tij, Sanchez tha se beson se Brexit ishte “një humbje e madhe për popullin britanik dhe për projektin evropian në tërësi”, duke shtuar se Spanja do ta mirëpriste Britaninë “me krahë hapur” nëse vendos të ribashkohet me BE-në.
Ai gjithashtu i kërkoi falje Macronit për refuzimin nga Senati spanjoll të traktatit të miqësisë me Francën, sipas transmetuesit Cadena Ser.
Ai shprehu keqardhjen për përparimin e një vale që synon t’i “bëjë evropianët të heqin dorë nga vlerat tona demokratike dhe kohezioni social” dhe ta shndërrojë Evropën në një bllok “të ndarë, në mosmarrëveshje me njëri-tjetrin dhe të varur nga interesat e huaja”.
Sanchez bëri thirrje për unitet më të madh evropian dhe solidaritet më të fortë.
Ai theksoi gjithashtu perspektivën e përbashkët të Spanjës dhe Francës për situatën në Lindjen e Mesme, përfshirë luftën në Iran, luftën në Rripin e Gazës dhe Ukrainën.
Sanchez rikonfirmoi angazhimin e tyre për mbrojtjen e së drejtës ndërkombëtare dhe rendit shumëpalësh “përballë ligjit të më të fortit dhe joshjes së autoritarizmit”.
“Kjo është detyra që ndajmë, përgjegjësia që e rinovojmë sot dhe kjo është arsyeja pse miqësia mes Francës dhe Spanjës do të mbetet gjithmonë një nga pikat më të forta të Evropës”, shtoi ai.