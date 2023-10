Udhëheqësi i Hamasit u bën thirrje kombeve arabe dhe islame për mobilizim – VIDEO

Khaled Meshal, udhëheqësi i Hamasit, u bën thirrje kombeve arabe dhe islame për ndihmë humanitare dhe financiare për të mbështetur Gazën.

Ai u kërkon muslimanëve të kontribuojnë financiarisht dhe vë në dyshim heshtjen e dijetarëve për mbrojtjen e Palestinës.

Meshal i bën thirrje veçanërisht Jordanisë dhe fiseve të saj, duke theksuar peshën e situatës.

Ai gjithashtu u bën thirrje kombeve muslimane dhe komunitetit global që të mobilizohen dhe të angazhohen

, duke shpresuar për një përgjigje transformuese ndaj situatës.

Lutja e Meshal nënvizon urgjencën dhe përshkallëzimin e tensioneve në Palestinë, me synimin për të mbledhur mbështetje dhe solidaritet kundër agresionit izraelit. /mesazhi

Are you waiting for us to lose Al-Aqsa?🚨

Khaled Meshal addresses the Arab peoples and calls on them to head to the borders…!!!#طوفان_الأقصى #Israel #Palestine #GazaUnderAttack #Hamas #HamasTerrorists #FreePalastine #FreePalestine #TelAviv pic.twitter.com/ieHTo1YqiX

